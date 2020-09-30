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Spor Erzurumspor, forvet Ricardo Gomes'i kiralık olarak kadrosuna kattı
Spor

Erzurumspor, forvet Ricardo Gomes'i kiralık olarak kadrosuna kattı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 22:04:00 -
Erzurumspor, forvet Ricardo Gomes'i kiralık olarak kadrosuna kattı

ERZURUM (AA) - Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 28 yaşındaki forvet Ricardo Jorge Pires Gomes'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ricardo Gomes Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Transferi bir tren yolculuğu videosu ile duyurulan Yeşil Burun Adalı forvetin kısa sürede Erzurum'a gelmesi bekleniyor.

Daha önce Nacional, Vitoria Guimaraes ve Partizan'da da oynayan Ricardo Gomes, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah takımında forma giyiyordu.

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