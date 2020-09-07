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Aktüel Erzurum'da yapılacak Termal Aquapark'ın temeli atıldı
Aktüel

Erzurum'da yapılacak Termal Aquapark'ın temeli atıldı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan: - "Bölgenin en gelişmiş aquapark projesi yatırımı, yüzlerce gencimize istihdam ve ilçenin ekonomisine de katma değer sağlayacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-09-07 12:59:19 -
Erzurum'da yapılacak Termal Aquapark'ın temeli atıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Aziziye ilçesinde yapılması planlanan Termal Aquapark Projesi'nin temeli törenle atıldı.

Şifalı yer altı suyu kaynakları ile Türkiye'nin termal alanlarından olan Aziziye'nin Ilıca Mahallesi'nde yeni termal yatırımlara yenisi ekleniyor.

Bu doğrultuda ilçede yapımı planlanan ve bölge açısından önemli bir katma değer olması beklenen termal aquaparkın temeli atıldı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, temel atma törenindeki konuşmasında, Ilıca'da sahip olunan termal kaynakların yatırıma dönüşmesi anlamında büyük çaba gösterdiklerini, ilçenin kentsel dönüşüm çalışmalarının da yeni yatırımlara zemin hazırladığını söyledi.

Görevi süresince termal potansiyelin yatırıma dönüşmesi için çaba harcadığını dile getiren Orhan, şunları kaydetti:

"İlçenin sahip oldu kaynakları her yönüyle değerlendirip ekonomiye kazandırma gayretindeyiz. Termal Aquapark Projesi tamamlandığında yalnızca şehrimize değil, Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamına hizmet verecek. Temellerini attığımız bu tesisin tüm Erzurum ve bölgeye hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bölgenin en gelişmiş aquapark projesi yatırımı, yüzlerce gencimize istihdam ve ilçenin ekonomisine de katma değer sağlayacaktır."

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