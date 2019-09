Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı eleman alımları

Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi akademik personel almak için ilan yayınladı. 10 araştırma görevlisini kadrosuna katacak olan Erzurum Teknik Üniversitesi için ALES sınavından 70 alma, Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilana ilk başvuru tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Adaylarda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı var.

Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanında şunlar dile getirildi: Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümlerine göre araştırma görevlisi alınacaktır.

Erzurum Teknik Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuru şartları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Akademik ve Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin

başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3. Adayların Not Döküm Belgelerindeki (Transkript) dörtlük/beşlik not sistemlerinin dönüşümü Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosuna göre belirlenir. Not sisteminin yüzlük olması halinde yüzlük not esas alınır. Not döküm belgesinde hem dörtlük/beşlik hem de yüzlük not sistemi olması halinde ilgili tarihte mezun olunan üniversitenin kullandığı ve adayın mezun olduğu resmi not sistemi esas alınır.

Özel şartlar

1. Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilana ilk başvuru tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Adaylarda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

2. Lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri, ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

İstenen belgeler

1. Öğretim Elemanı Başvuru Formu (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26 web adresinden alınabilir.)

2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3. Özgeçmiş

4. Öğrenci Belgesi (İlgili enstitüden onaylı)

5. Lisans/Lisansüstü diploma veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

6. Lisans Transkripti (Mezun olunan üniversiteden onaylı)

7. ALES belgesi (ÖSYM'nin internet sayfasından alınan tarih ve doğrulama kodu bulunan orijinal belge)

8. Yabancı Dil Belgesi (Doğrulama kodu bulunan orijinal belge)

9. İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık olmalı)

10. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

11. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge

12. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösterir belge

13. İlan şartında belirtilen alanda lisansüstü eğitim gördüğüne dair resmi onaylı belge

14. Özel şart olması halinde özel şarta ilişkin belgeler

İlan detayları için tıklayınız