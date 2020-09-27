Erzurum, deplasmanda Kayseri'yi devirdi
Süper Lig’in 3. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor’u 3-1 yendi.
13. dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında Novikovas’ın yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Obertan’ın sert şutunda kaleci Lung topu kornere çeldi. 42. dakikada Novikovas’ın topuk pasını iyi takip eden Muhammed, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1 45+2. dakikada Novikovas, yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek ilk yarının skorunu ilan etti: 0-2 83. dakikada penaltıyı kullanan Henrique meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2 90+5. dakikada konuk ekip farkı 2’ye çıkardı. Soldan gelişen atakta Obertan’ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Sissoko’nun sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3 Erzurumspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.