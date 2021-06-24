Erzincan'da inşaattan elektrik kablosu çalan şüpheliler yakalandı
Erzincan'da inşaattan elektrik kablosu çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
Erzincan'da inşaattan elektrik kablosu çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Demirkent Mahallesi'nde bir inşattın panosundan yaklaşık 50 bin lira değerinde elektrik kablosu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık zanlısı R.A (23) ve Y.A'yı (21) yakaladı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.