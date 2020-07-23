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Aktüel

Erzincan'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 17:53:44 -
Erzincan'da hayatını kaybeden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da hayatını kaybeden Kore gazisi Alaattin Tuncay, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kore gazisi Tuncay, solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, dün akşam 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Alaattin Tuncay'ın cenazesi, Camii Kebir Camisi'nde kılınan namazın ardından Terzibaba Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Tuncay'ın ailesinin yanı sıra Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olçaş ve bazı kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

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