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Spor Ertuğrul Sağlam’dan, İbrahim Yazıcı mesajı
Spor

Ertuğrul Sağlam’dan, İbrahim Yazıcı mesajı

Yeniakit Publisher
2023-05-07 11:27:00 -
Ertuğrul Sağlam’dan, İbrahim Yazıcı mesajı

Bursaspor'u şampiyon yapan teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, şampiyonluk döneminin başkanı İbrahim Yazıcı’nın vefatının 10. yılı dolayısıyla duygusal bir mesaj yayımladı.

Ertuğrul Sağlam, İbrahim Yazıcı için yayımladığı mesajda, "Sağlam, "Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran, efsane Başkan İbrahim Yazıcı’yı vefatının 10. yılında saygı, özlem ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. Bursaspor, 2009-2010 sezonunda Başkan İbrahim Yazıcı ve Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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