Ertuğrul Özkök'ün acı günü
Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök'ün annesi Hafize Özkök (90) tedavi gördüğü Urla Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.19 Aralık 2018 Çarşamba 19:37
Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök'ün annesi Hafize Özkök, palyatif bakım gördüğü Urla Devlet Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti. Hafize Özkök'ün cenazesi yarın öğle vakti Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bornova eski mezarlıkta 10 yıl önce hayatını kaybeden eşi Şükrü Özkök'ün yanında toprağa verilecek.
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