0553 313 94 23

Ertuğrul Özkök'ün acı günü

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök'ün annesi Hafize Özkök (90) tedavi gördüğü Urla Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

19 Aralık 2018 Çarşamba 19:37
Ertuğrul Özkök'ün acı günü

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ertuğrul Özkök'ün annesi Hafize Özkök, palyatif bakım gördüğü Urla Devlet Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti. Hafize Özkök'ün cenazesi yarın öğle vakti Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bornova eski mezarlıkta 10 yıl önce hayatını kaybeden eşi Şükrü Özkök'ün yanında toprağa verilecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 19:37
  1. Ertuğrul Özkök
  2. Hafize Özkök
  3. Hürriyet Gazetesi

YORUM YAZ

  • metinmetin25 dk önce
    Allah rahmet eylesin,mekanı cennet olsun.Dini bütün münafıklar sevinsin
  • Milletin iradesiMilletin iradesi54 dk önce
    Sadece merak , cenaze...ogtanmı kalkacak ?
  • tarıktarık57 dk önce
    ... ertuğrulun başına
  • Ertuğrul Özkök'ün acı günüErtuğrul Özkök'ün acı günü1 sa önce
    Ertuğrul Özkök'ün eniştesinin, kayınbiladerinin, yengesinin kızkardeşinin damadının ninesi öldü, çok acı günü o nedenle, vah vaah diliyoz kendine.
  • şenay doğanşenay doğan1 sa önce
    başın sağolsun ertuğrul abi allah rahmet eylesin allaha emanet ol
  • mehmet önenmehmet önen1 sa önce
    ... in annesi ölmüs

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Judoda hedef iki olimpiyat madalyası
  1. Judoda hedef iki olimpiyat madalyası
  2. Voleybol: Kadınlar CEV Challenge..
  3. Etiyopya’da bombalı saldırı: 10 ölü
  4. Raşitizm nedir?
  5. "ABD Suriye'den çekilme kararı öncesi..
  6. Lübnan'dan "İsrail ile yeni bir..
  7. Şırnak merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY..
  8. Kadın ve erkeğin ihtiyacı neler?
  9. Krup nedir?
  10. 22 ayrı suçtan aranan firari suç..
  11. ABD'nin Suriye kararına İsrail'den ilk..
  12. Fransa'da sarı yeleklilerden 360 yolda..
  13. Ah bizim evlerimiz...
  14. Ahmet Ağaoğlu'ndan Ersun Yanal yorumu:..
  15. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
  16. Otomobilin motor kısmından uyuşturucu..
  17. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
  18. Muğla'da telefon direklerinden kablo..
  19. Ertuğrul Gündüz’ü, Lais ve İlbilge’nin..
  20. Burun tıkanıklığının sebepleri
ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi

Günün Karikatürü

20 Aralık 2019
Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti