Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması

2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'yi nisan ayında şampiyon yapan Ersun Yanal, NTV'de yayınlanan Kırılma Anı programında Emek Ege'nin sorularını yanıtladı.

Samimi cevaplar veren deneyimli hoca, Fenerbahçeli olduğunu da resmen açıkladı.

"Siz Fenerbahçeli misiniz gerçekten?" sorusuna "Evet" cevabı veren Yanal, sarı-lacivertli renklere nasıl gönül verdiğini şöyle anlattı: "Dedem Fenerbahçe genç takımında oynamış. Bizim ailede babam da Fenerbahçeli. Annemin Galatasaray'da oynamış kuzenleri var. Ama bizim baba tarafında herkes Fenerbahçeli. Biz Fenerbahçeliyiz."

Emek Ege'nin "Daha gençsiniz... Bundan sonra önünüzde uzun bir kariyer var. Bu açıklamanızla benim için Beşiktaş, Galatasaray hatta Milli Takım kapısı bile daha zor açılır." sözlerine Yanal, "Benim çocukluk hayalim, kariyer hayalim Fenerbahçe'de şampiyon olmaktı. Her şeyin bir bedeli var, en güzel bedel en sevdiğin şeye kavuşmaktır." karşılığını verdi.

"Bir Fenerbahçe dönemi daha olabilir mi?" sorusuna ise Yanal, "Her zaman! Şampiyon olduğun yer, en büyük mutluluğu yaşadığın yerdir. En mutlu olduğun günü yaşadığın ve sevgi gördüğün bir yerin sana ihtiyacı olduğunda bu düşünülecek bir şey olamaz." dedi.

Deneyimli hoca yıllar önce attığı "Mutluluk Fenerbahçe'de olmaktır." tweet'ini yeniden RT'ler misiniz sorusuna da "Her zaman." şeklinde yanıt verdi.