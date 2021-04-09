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Gündem Ersin Korkut'tan skandal ifadeler: Diyarbakır bizim başkentimiz
Gündem

Ersin Korkut'tan skandal ifadeler: Diyarbakır bizim başkentimiz

BKM soytarılarından Ersin Korkut, beraberindeki kişi ile çektiği videoda, PKK terör örgütü ile ağız birliği yaparak Diyarbakır için skandal ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 16:43:00 - 2021-04-09 16:48:01

 Yeniakit.com.tr 

Ersin Korkut, berbaerindeki kişi ile bir video kaydında görüntülendi. Yanındaki kişinin 'Diyarbakır'ı nasıl buldun?' diye sorduğu Ersin Korkut, "Diyarbakır, Amed. Bizim başkentimiz." diyerek güldü. Yanındaki kişinin ısrarla 'başkent' vurgusu yapması üzerine Korkut, yeniden, "Seviyoruz Amed'i. Başkentimiz." diye karşılık verdi. Kendince şaka da yapan Korkut'un yanındaki kişi, 'Abi sen bizim başkanımız ol. Belki ülke daha iyi yönetilir." ifadeleri ile iktidarı hedef aldı.

Kıvırdı!

Videoya TikTok adlı uygulamada tepki yağdı. Gelen tepkilerden sonra geri adım atan Ersin Korkut, kıvırma yolunu tercih etti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Korkut, "Binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlere beşiklik yapmış kültür başkenti Diyarbakır'dayız." dedi.

Uyuşturucu davasında mahkeme ile dalga geçmişti

Ersin Korkut, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gündeme gelmiş, dinlemelere takılan 'kılaragis' kelimesinin sorulması üzerine, mahkeme ile aklınca dalga geçerek, "Türkçe'yi sonradan öğrendiğim için kendimi ifade edemiyorum. Kelimeleri bazen yanlış söylüyorum. O yüzden 'sigaralık'ı tersten söylüyorum" demişti. Korkut, uyuşturucu kullanmak suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, cezası ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında ertelenmişti.

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