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Spor Ersin, İskoçya maçında coştu
Spor

Ersin, İskoçya maçında coştu

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu 6. maçında deplasmanda İskoçya'yı mağlup ederken Ersin Destanoğlu yaptığı kurtarışlarla alkış aldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-26 11:00:00 -
Ersin, İskoçya maçında coştu

Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu 6. maçında deplasmanda İskoçya'yı mağlup ederken Ersin Destanoğlu yaptığı kurtarışlarla alkış aldı.

U21 Milli Takımımız, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemeleri 6. maçında İskoçya'ya konuk oldu. Belçika ve Danimarka mağlubiyetlerinin ardından İskoçya'yı deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başaran Tolunay Kafkas'ın öğrencileri, kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Tynecastle Park Stadı'nda galibiyeti getiren goller; 29'da Furkan Bayır ve 73'te Welsh'ten (k.k.) geldi.

7 puana ulaşan Milliler, 2 maç fazlasıyla 2. sıradaki Danimarka'nın 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. 4 puanlı İskoçya ise 4. basamakta.

 

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