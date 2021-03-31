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Spor Ersan İlyasova'nın forma giydiği NBA takımı Utah Jazz'ın uçağı kaza yaptı!
Spor

Ersan İlyasova'nın forma giydiği NBA takımı Utah Jazz'ın uçağı kaza yaptı!

Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği NBA takımlarından Utah Jazz'ı taşıyan uçak, büyük kuş sürüsüne çarpınca acil iniş yapmak zorunda kaldı. Motorlarından biri kullanılamaz hale gelen uçakta oyuncular büyük korku yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 13:32:00 -
Ersan İlyasova'nın forma giydiği NBA takımı Utah Jazz'ın uçağı kaza yaptı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Ersan İlyasova'nın da oynadığı Utah Jazz takımı deplasmanda Memphis Grizzlies ile oynayacağı maç için yaptığı uçuşta çok büyük bir tehlike atlattı. Kafileyi taşıyan uçak Salt Lake City Havalimanı'ndan kalkarak Memphis seferine doğru harekete geçtikten kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı.

Kazanın etkisiyle yapısal olarak hasar alan uçağın motorlarından biri kullanılamaz hale gelince Salt Lake City Havalimanı yeniden acil iniş yaptı.

Geri dönüş kararı alındı

Boeing 757-200 tipi uçağın sol jet motoru çarpışma etkisiyle alev alarak kullanılamaz hale geldi. Radom kısmı da hasar alan uçağın pilotları geri dönüş kararı aldı.Delta Havayolları'na ait uçakta bulunan Utah Jazz oyuncuları kalkıştan hemen sonra yaşanan olay ve acil iniş çağrısı ile büyük panik yaşadı.

Can kaybı yok

Güvenli bir şekilde havalimanına dönüş yapan uçakta yaralanan kimse olmadığı ve kafilenin daha sonra başka bir uçakla Memphis deplasmanına hareket ettiği belirtildi.

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