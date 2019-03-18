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Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?

15 Temmuz kanlı darbe girişiminde FETÖ'cü hainler tarafından vurularak şehit olan Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok, Fettah Tamince hakkında "Kovuşturmaya yer yoktur" kararı veren Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt'a "250 şehidi kaça sattınız?" diyerek tepki gösterdi.

18 Mart 2019 Pazartesi 22:36
Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?

15 Temmuz'da darbeciler tarafından Boğaz Köprüsü'nde vurularak şehit olan Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok, açığa alınan Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt için çok sert sözler sarf etti.

Olçok, Twitter'dan yaptığı açıklamada Fettah Tamince hakkında "Kovuşturmaya yer yoktur" kararı veren Bozkurt'a "250 şehidi kaça sattınız?" diye seslendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, dün, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Lütfi Karabacak'ın ve yaklaşık bir ay önce Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'ndan, Faili Meçhul Suçlar Bürosu'na gönderilen Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt'un açığa alındığı belirtilmişti.

Fettah Tamince kararı

Açığa alınan savcıların tahkikat aşamasını yürüttükleri FETÖ dosyalarında para karşılığında şüpheliler hakkında takipsizlik kararı verdikleri iddia edilmişti.

Açığa alınan Cumhuriyet Savcısı İsmet Bozkurt, Rixos otellerinin sahibi olan ve bir dönem Fethullahçılar içerisinde yer aldığını itiraf eden iş adamı Fettah Tamince hakkında "Kovuşturmaya yer yoktur" kararı vermişti.

"ADALETİ KAÇA SATTINIZ"

15 Temmuz'da darbeciler tarafından Boğaz Köprüsü'nde vurularak şehit olan AK Parti'nin reklamcısı Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok, sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak çok sert bir mesaj paylaştı.

Nihal Olçok, kişisel Instagram hesabından, "Adaleti kaça sattınız" diye sorarak, şu şiiri paylaştı:

"Aşkın pazarında canlar satılır

Satarım canımı alan bulunmaz

Yunus öldü deyu selam verirler

Ölen beden imiş, aşıklar ölmez…"

Erdoğan'ın yol arkadaşıydı

1993 yılından itibaren Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte çalışan, özellikle AK Parti'nin kuruluşundan bu yana reklam, kurumsal tanıtım ve organizasyon konularında büyük emek veren Erol Olçok, FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip ile birlikte önce Altunizade'deki ardından saldırıların yoğun olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki direnişe katıldı.

Olçok ve oğlu, darbecileri ikna etmeye çalışırken hainlerin kurşunlarıyla köprü üzerinde şehit düştü.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 22:36
  1. İstanbul
  2. Erol Olçok
  3. Nihal Olçok
  4. Lütfi Karabacak
  5. İsmet Bozkurt
  6. Fettah Tamince
  7. 15 Temmuz
  8. Abdullah Tayyip
  9. Recep Tayyip Erdoğan
  10. FETÖ
  11. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

YORUM YAZ

  • Yunus 16 Yunus 16 14 dk önce
    FETÖ CÜ İŞ ADAMLARININ PARASI ÇOK KAPIYI AÇIYOR, BİRDE DIŞARIDAN GELEN DOLARLAR OLABİLİR!! ÇÜNKÜ ATILAN AÇIĞA ALINAN FETÖ CÜLERİN YÜZLERİ GÜLÜYOR!! PİŞMAN OLDUK DİYEN ÇOK AZ.
  • mustafamustafa27 dk önce
    DAHA GEÇEN GÜN YENİZELANDADA ŞEHİTLERİ SATTILAR TÜM İSLAM ALEMİ SUSTU DÜNYA SUSTU AYASOFYA KAPANDI. KORKTULAR ONLARI SATAN BİZİM ŞEHİTLERİMİZİ HAYDİ HAYDİ SATAR. AMA ALLAH(CC) SATMAZ O KARŞILIĞINI ELBETTE VERECEK. BUGÜN DERDİ KOLTUK OLANLARI BAKALIM AHİRETTE HANGİ KOLTUK KURTARACAK.

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