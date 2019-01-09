Erol Olçok'a vefa klibi paylaşım rekorları kırıyor!

15 Temmuz 2016 yılında meydana gelen darbe girişiminde şehir düşen reklamcı Erol Olçok için sanatçı Uğur Işılak yeni bir eser yayınladı.

Sözü ve bestesini Uğur Işılak'a ait olan klipte Şehit Erol Olçok'un yanı sıra oğlu şehir Abdullah Tayyip Olçok ve Şehit Ömer Halisdemir'e de yer verildi.

İşte biz destan uğruna kan döken şehitler için yazılan o anlamlı sözler;

Erollar Bizim

Biz Doğunun çocuklarıyız

En zorlu, çetin yollar bizim

Mazlumların dualarıyız

Kenetlenen bu kollar bizim



Hep hor görüldük, hep savrulduk

Acıyla, inançla yoğrulduk

Düştükçe yeniden doğrulduk

Bitmeyen sevdamız var bizim



Ölüm bizi yıldıramaz

Umutları solduramaz

Filizlenen bu dallar bizim

Onlar en önde gidenler

Serinden geçen Ömerler

Abdullahlar, Erollar bizim