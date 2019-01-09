Erol Olçok'a vefa klibi paylaşım rekorları kırıyor!
Fetullahçı teröristler tarafından düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehir düşen reklamcı Erol Olçok için sanatçı Uğur Işılak yeni bir eser yayınladı.09 Ocak 2019 Çarşamba 16:31
15 Temmuz 2016 yılında meydana gelen darbe girişiminde şehir düşen reklamcı Erol Olçok için sanatçı Uğur Işılak yeni bir eser yayınladı.
Sözü ve bestesini Uğur Işılak'a ait olan klipte Şehit Erol Olçok'un yanı sıra oğlu şehir Abdullah Tayyip Olçok ve Şehit Ömer Halisdemir'e de yer verildi.
İşte biz destan uğruna kan döken şehitler için yazılan o anlamlı sözler;
Erollar Bizim
Biz Doğunun çocuklarıyız
En zorlu, çetin yollar bizim
Mazlumların dualarıyız
Kenetlenen bu kollar bizim
Hep hor görüldük, hep savrulduk
Acıyla, inançla yoğrulduk
Düştükçe yeniden doğrulduk
Bitmeyen sevdamız var bizim
Ölüm bizi yıldıramaz
Umutları solduramaz
Filizlenen bu dallar bizim
Onlar en önde gidenler
Serinden geçen Ömerler
Abdullahlar, Erollar bizim
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