Erol Bulut sessizliğini bozdu! Gündem olacak açıklamalar

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde teknik direktör Erol Bulut ile karşılıklık anlaşarak yolları ayırdı. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de kalan son 10 haftayı Emre Belözoğlu yönetiminde noktalayacak.

Fenerbahçe'deki görevi bir yıldan kısa süren Erol Bulut, ayrılık sonrası ilk kez konuştu. Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Bulut veda sürecini yakın çevresiyle paylaştı.

Son 4 yıldaki en iyi puan ortalaması yakaladıklarını anımsatan 45 yaşındaki teknik adamın, "Böyle erken bir ayrılık beklemiyordum. Görevi bıraktığımız şu zamana bakarsak Fenerbahçe halen daha şampiyonluk yarışının içinde ve uzun bir süre sayılabilecek 10 hafta var. Fenerbahçe’yi şampiyonluk yarışının içinde tutmaya çalıştık ve tuttuk. Puan ortalamamıza bakılırsa da son 4 yılın en iyi puan ortalamasını yakalamışız. 30 haftaların ortalamalarına baktığınızda son 4 yılın en iyisiyiz. Deplasmanlarda da tarihe geçen en iyi sonuçları almışız. Bir dönem yakaladığımız galibiyet serisi de vardı. Ama şanssız sakatlıkları çok arka arkaya yaşadık" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Transfer konusunda görüşlerini aktaran Bulut, "Biz zaten göreve başladığımızda belli transferler gerçekleşmişti. 2 ya da 3 transferde benim ve ekibimin direkt isteği vardı ama onun dışında zaten belli bir liste vardı, ona göre transferler yapıldı. Buna karşın her zaman diyorum iyi futbolculardan oluşan iyi bir kadromuz vardı. Bu kadroyla da hep zirve yarışının içerisindeydik. Kalan 10 haftada da elimizden geleni yapardık" diye konuştuğu kaydedildi.

Sezon sonunda Fenerbahçe'yi şampiyon görmek istediğini vurgulayan Erol Bulut’un, "Kavgalı ya da kötü ayrılmadık. Dostça vedalaşarak ayrıldık. Fenerbahçe’nin başarılı olmasını çok isterim, inşallah olurlar. Şampiyonlukları beni mutlu eder" yorumunu yaptığı öğrenildi.