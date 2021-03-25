Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut Fenerbahçe ile yollarını ayırdı. Gelişmenin ardından Erol Bulut'un neden Fenerbahçe'den ayrıldığı merak kazandı. Peki, Erol Bulut Fenerbahçe'den neden ayrıldı? Erol Bulut kimdir?

Erol Bulut istifa mı etti?

Fenerbahçe'de Erol Bulut son dakika gelişmesiyle ile gündeme geldi. Yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin açıklaması

2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır.

Fenerbahçe’mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut’a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır.

Süper Lig’de mücadelesini Emre Belözoğlu’nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz.

Erol Bulut kimdir?

Erol Bulut, 31 Ocak 1975 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Futbolculuk hayatına Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımında başlayan Bulut, daha sonra Fenerbahçe, Trabzonspor, Adanaspor, Panionios, Bursaspor, 1860 München, Olimpiakos, Metalurh Donetsk, Olympiakos Volou, OFI Crete ve Veroia takımlarında forma giymiştir.

Erol Bulut, 2012 yılında teknik heyet görevine başlamış ve Kartalspor, Yeni Malatyaspor, Elazığspor ve İstanbul Başakşehir'de yardımcı antrenörlük yapmıştır. Teknik direktörlük kariyerine Yeni Malatyaspor'da başlayan Bulut, daha sonra Alanyaspor'un teknik direktörlüğüne geçmiştir. 5 Ağustos 2020 tarihinde futbolcuyken formasını giydiği Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile anlaştığı duyurulmuştur. 25 Mart 2021'de karşılıklı anlaşarak Fenerbahçe'deki görevi son bulmuştur.