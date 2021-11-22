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Spor Erol Bilecik: Hak ederek aldığımız bir maç oldu
Spor

Erol Bilecik: Hak ederek aldığımız bir maç oldu

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray’ı 2-1 yendikleri derbide galibiyeti hak ettiklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 00:49:00 -
Erol Bilecik: Hak ederek aldığımız bir maç oldu

Nef Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bilecik, "Önemli ve büyük mücadelelerin zorlukları yüksek oluyor ama mutlulukları da büyük oluyor. Çok keyifli bir heyecanın içindeyiz. İçinde bulunduğumuz zorluklar vardı. Zor haftaları geride bıraktık. Tüm camia müthiş kenetlendi. Bu galibiyeti çok istedik. Teknik kadro ve oyuncularımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok isteyerek ve hak ederek aldığımız bir maç oldu." ifadelerini kullandı.

Müsabakayı 10 kişi tamamlamalarına rağmen son dakikalarda attıkları golle galip gelmenin önemine dikkati çeken Erol Bilecik, "Maçı 10 kişiyle tamamladık ama sahada 11 lider oyuncumuz vardı. İşi şansa bırakmadılar ve bu akşamı zaferle kapattık. Galatasaray ile yaptığımız derbilerde kasım ayını hep zaferlerimizle hatırlıyoruz. Çok isteyerek oynanan bir oyun vardı. Bu galibiyeti bütün Fenerbahçelilere armağan ettik. Tek konsantrasyonumuz şampiyonluk olmalı. Şampiyonluğa doğru gideceğiz. Bu hikayenin sonu güzel bitecek." diye konuştu.

Galatasaray karşısında sarı-lacivertli takımın ilk golünü atan yıldız futbolcu Mesut Özil ile ilgili görüşlerini aktaran Bilecik, "Mesut, bir dünya yıldızı. Müthiş bir Fenerbahçeli. Bugün Galatasaray’a gol atarak gerçek Fenerbahçeli oldu. Bundan sonra dilerim Mesut’tan müthiş katkılar görürüz." ifadelerini kullandı.

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