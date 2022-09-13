  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ermenistan Başbakanı Paşinyan, telefona sarıldı
Dünya

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, telefona sarıldı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 03:34:00 -
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, telefona sarıldı

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, Paşinyan'ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaları ele aldığı bildirildi.

Ayrıca Ermeni basınında, Paşinyan'ın gece saatlerinde hükümet binasında Güvenlik Konseyi'ni topladığı belirtildi.

Macron'la da görüştü

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, Paşinyan'ın Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaların ele alındığı belirtildi.

Paşinyan'ın durum ile ilgili endişelerini dile getirdiği aktarılan açıklamada, Macron'un gerginliğin tırmanmasının kabul edilemez olduğunu ve durumun sakinleştirilmesinin gereğini vurguladığı ifade edildi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23