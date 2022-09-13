Ermenistan Başbakanı Paşinyan, telefona sarıldı

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, Paşinyan'ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaları ele aldığı bildirildi.

Ayrıca Ermeni basınında, Paşinyan'ın gece saatlerinde hükümet binasında Güvenlik Konseyi'ni topladığı belirtildi.

Macron'la da görüştü

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, Paşinyan'ın Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaların ele alındığı belirtildi.

Paşinyan'ın durum ile ilgili endişelerini dile getirdiği aktarılan açıklamada, Macron'un gerginliğin tırmanmasının kabul edilemez olduğunu ve durumun sakinleştirilmesinin gereğini vurguladığı ifade edildi.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.