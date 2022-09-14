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Dünya Ermeni ordusunu kuran korgeneral Paşinyan'ı bombaladı: Azerbaycan Erivan'a doğru gidiyor
Dünya

Ermeni ordusunu kuran korgeneral Paşinyan'ı bombaladı: Azerbaycan Erivan'a doğru gidiyor

Ermenistan Ordusu’nu kurarak tüm doktrinini geliştiren SSCB ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri eski Korgenerali, Norat Ter-Grigoryants, Ermenilerin son aldığı darbelerin ardından yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı yerden yere vurdu.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 17:41:00 -
Ermeni ordusunu kuran korgeneral Paşinyan'ı bombaladı: Azerbaycan Erivan'a doğru gidiyor

 Yeni Akit/Ankara 

Emekli Korgeneral Norat Ter-Grigoryants, Ermenistan’ın iki gündür aldığı ağır darbelerin ardından yaptığı açıklamada, “Sizi uyarıyorum, Paşinyan Ermenistan silahlı kuvvetlerinin savaş kabiliyetini yok etti, benim oluşturduğum ordunun yapısını değiştirdi. Düşmanın Karabağ ve Ermenistan’ı ele geçirmek için kendi planı var. Zaten Erivan'a doğru gidiyor. Ordu, NATO standartlarına göre eğitilmiştir” dedi.

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