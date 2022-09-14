Ermeni ordusunu kuran korgeneral Paşinyan'ı bombaladı: Azerbaycan Erivan'a doğru gidiyor

Yeni Akit/Ankara

Emekli Korgeneral Norat Ter-Grigoryants, Ermenistan’ın iki gündür aldığı ağır darbelerin ardından yaptığı açıklamada, “Sizi uyarıyorum, Paşinyan Ermenistan silahlı kuvvetlerinin savaş kabiliyetini yok etti, benim oluşturduğum ordunun yapısını değiştirdi. Düşmanın Karabağ ve Ermenistan’ı ele geçirmek için kendi planı var. Zaten Erivan'a doğru gidiyor. Ordu, NATO standartlarına göre eğitilmiştir” dedi.