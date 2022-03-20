Erman Toroğlu'nun yeni imajı olay oldu

Geçtiğimiz aylarda kendisinden 34 yaş küçük Ezgi Yavuz ile evlenen Erman Toroğlu, yeni imajıyla sosyal medyada gündem oldu.

73 yaşındaki FIFA kokartlı eski hakem Erman Toroğlu, televizon programlarında spor yorumculuğu yapıyor.

Yaptığı yorumlarla sık sık gündeme de gelen Toroğlu bu sefer imajıyla gündem oldu.

Rizespor'un Trabzonspor'u 3-2 yendiği mücadeleyi değerlendiren Erman Toroğlu, yorumlarından çok yeni imajı ile dikkati çekti.

Sol kulağına taktığı küpeyle ekranda boy gösteren Toroğlu, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken hakkında birçok yorum yapıldı.

Eşi kendinden 34 yaş küçük

FIFA kokartlı eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, lise yıllarında tanıştığı Şükran Toroğlu ile 2017 yılında tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Bu evliliğinden iki erkek çocuğu olan Erman Toroğlu, geçtiğimiz aylarda 39 yaşındaki avukat Ezgi Yavuz ile İspanya'da dünya evine girmişti.

Yıllardır ekranlardan yaptığı çıkışlarla en çok konuşulan simalardan biri olmayı başaran Toroğlu, kendisinden 34 yaş küçük Ezgi Yavuz ile yaptığı evlilikle sosyal medyanın gündemine oturmuştu.