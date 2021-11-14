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Spor Erman Toroğlu'ndan Milli Takım yorumu: Sırtını Fatih Terim'e dayadı
Spor

Erman Toroğlu'ndan Milli Takım yorumu: Sırtını Fatih Terim'e dayadı

Cebelitarık maçının ardından Milli Takım'ın performansını değerlendiren spor yorumcusu Erman Toroğlu, Stefan Kuntz'un sırtını Fatih Terim'e dayadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 00:47:00 -

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 9. maçında A Milli Futbol Takımı ile Cebelitarık'ı 6-0 yendi. Milli Takımımızın gollerini Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu (2), Merih Demiral, Serdar Dursun ve Mert Müldür attı. Türkiye ile ikincilik mücadelesi veren Norveç ise Letonya ile berabere kaldı. Bu sonuçla A Milli Takım, G Grubunda ikinciliğe yükselerek Dünya Kupası umutlarımızı Play-off'a taşıdı.

"Fatih Terim'in ekmeğini yedi"

Milli Takım için mucizenin gerçekleştiği iki maçın ardından değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, açıklamasında dikkat çeken ifadeler kullandı. Toroğlu, "Stefan Kuntz, sırtını Fatih Terim'e dayayarak çok doğru bir iş yaptı. Şenol Güneş, Milli Takımda yıllarca Fatih Terim'in ekmeğini yedi, egolu davranmayıp Kerem, Halil, Berkan ve Barış'a sırtını dönmeseydi yine başarılı olacaktı ama inadının kurbanı oldu." dedi.

Türkiye, gruptaki son maçını 16 Kasım Salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacak

Grubu lider bitiren ekip Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi ise play-off oynama hakkı elde edecek. Rakiplerinin puan kaybını bekleyen Türkiye, gruptaki son maçını 16 Kasım Salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacak. Norveç ise deplasmanda Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

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