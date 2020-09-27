Erman Toroğlu'ndan flaş derbi açıklaması
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde Erman Toroğlu görüşlerini açıkladı.
Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 3. haftasındaki dev Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesinde bir değerlendirme yaptı.
Toroğlu derbilerde Terim'in beraberlikte sınıfta kaldığını iyi bir takım olursanız kazanabilirsiniz yorumu yaptı.
Galatarasay'ın makine gibi çalıştığını belirten Toroğlu, Fenerbahçe'nin oyunu bozmaya dönük oynayacağını söyledi. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın oyununu bozması halinde başarılı olacağını açıkladı.