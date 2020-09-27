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Spor Erman Toroğlu'ndan flaş derbi açıklaması
Spor

Erman Toroğlu'ndan flaş derbi açıklaması

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde Erman Toroğlu görüşlerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 00:38:00 -
Erman Toroğlu'ndan flaş derbi açıklaması

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 3. haftasındaki dev Galatasaray - Fenerbahçe maçı öncesinde bir değerlendirme yaptı.

Toroğlu derbilerde Terim'in beraberlikte sınıfta kaldığını iyi bir takım olursanız kazanabilirsiniz yorumu yaptı.

Galatarasay'ın makine gibi çalıştığını belirten Toroğlu, Fenerbahçe'nin oyunu bozmaya dönük oynayacağını söyledi. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın oyununu bozması halinde başarılı olacağını açıkladı.

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