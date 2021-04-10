Erman Toroğlu'ndan çağrı: Fatih Terim bırakmalı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Fatih Karagümrük maçı sonrası, "Fatih Terim eğer Galatasaraylıysa ve Galatasaray'a yardım etmek istiyorsa teknik direktörlüğü bırakmalı." ifadelerinde bulundu.
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Galatasaray-Fatih Karagümrük maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi.
Toroğlu, sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili "Böyle devam edecekse Galatasaray'a zarar verir. Fatih Terim eğer Galatasaraylıysa ve Galatasaray'a yardım etmek istiyorsa teknik direktörlüğü bırakmalı." diye konuştu.