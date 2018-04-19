Erken seçime kaç gün var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan erken seçimin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını duyurdu.

ERKEN SEÇİME KAÇ GÜN VAR?

Tüm Türkiye'nin kilitlendiği erken seçime bugün itibariyle 66 gün var. Süreç içerisinde AK Parti başta olmak üzere tüm siyasi partilerin adımları ve seçim çalışmaları merakla bekleniyor. Türkiye en son 16 Nisan 2017'de "Anayasa Referandumu" için sandık başına gitmişti. Türkiye, 16 Nisan 2017'deki referandumun ardından bu kez Başkan ve Milletvekilliği seçimi için 434 gün sonra yeniden sandık başına gitmiş olacak.