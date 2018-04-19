Erken seçim kararının ne zaman alındığı ortaya çıktı

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin 26 Ağustos teklifinin ardından Milli Güvenlik Kurulu’nu (MGK) ve Bakanlar Kurulu’nu toplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, yaptığı toplantılarda teklifi değerlendirdi.

Erdoğan’ın hukukçu kurmaylarıyla yaptığı değerlendirmelerde, erken seçimin telaffuz edildikten sonra bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği, 26 Ağustos’un geç bir tarih olacağı vurgulandı.

YSK’nın seçime hazırlanmak için en az 40-45 güne ihtiyaç olduğu ifade edildi, Ramazan da dikkate alındığında en uygun tarih olarak 24 Haziran öne çıktı. Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre karar, gece yarısı alındı.