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Erken seçim kararı muhalefetin tüm hesaplarını alt üst etti

Erken seçim kararı hesapları alt üst etti. Muhalefette ittifak, cumhurbaşkanı adayı ve ön seçim sancısı başladı. CHP ittifak trafiğini hızlandırma kararı aldı

19 Nisan 2018 Perşembe 07:25
Erken seçim kararı muhalefetin tüm hesaplarını alt üst etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos'ta erken seçime gidilmesi çağrısının ardından alınan 24 Haziran'da erken seçime gidilmesi kararı muhalefetin 2019 hesaplarını alt üst etti.

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler için İyi Parti ve Saadet Partisi başta olmak üzere parlamento dışındaki siyasi partilerle ittifak hesapları yapan ve bunun için mayısta temas trafiğine başlamayı planlayan CHP, erken seçim çağrısının ardından ittifak trafiğini hızlandırma kararı aldı.

CHP'de bir başka tartışma konusu ise cumhurbaşkanı adayı ve genel seçimler için adayların tüzükte öngörülen ön seçimle belirlenip belirlenemeyeceği yönünde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle yaptığı görüşmeden çıkan 24 Haziran'da erken seçime gidilmesi kararı CHP'nin dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan MYK toplantısında da masaya yatırıldı.

Şubat ayında yapılan 36. Olağan kurultay, Mart ayında yapılan tüzük kurultayının ardından 2019'da yapılacak yerel seçimleri gündemine alan ve gerek seçim gerekse de aday belirleme süreci hazırlıklarında da önceliği yerel seçimlere veren CHP, erken seçim kararıyla birlikte stratejisini yeniden ele aldı. Erken seçim kararıyla birlikte hesapları alt üst olan CHP yönetiminde bir yandan Cumhurbaşkanı adayı bir yandan da genel seçimlere yönelik milletvekili adayları nedeniyle telaş yaşanıyor.

ADAY VE ÖN SEÇİM KRİZİ

CHP yönetiminin erken seçim olasılığına rağmen bugüne kadar cumhurbaşkanı adayı konusunda herhangi bir adım atmaması yine her fırsatta 'erken seçim beklentisinin dile getirilmesine rağmen bu yönde hazırlık yapılmaması partide de eleştiri konusu oluyor. CHP yönetiminin erken seçim kararının ardından ise ilk iş olarak genel seçimler için aday belirleme sürecini başlatması beklenirken ön seçim konusunda ise erken seçim takviminin yetişmeyebileceği, bu durumun da partide sert tepkilere yol açabileceği kulislerde dile getiriliyor.

CHP kulislerinde ayrıca cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in adı geçerken Murat Karayalçın, İlhan Kesici gibi isimlerin de nabız yokladığı kaydediliyor.

İTTİFAK İÇİN HIZLI TRAFİK

Erkenseçim kararıyla harekete geçen CHP yönetimi, olası ittifaklar için de hızlı trafik yönetme kararı aldı. CHP kulislerinde İyi Parti'nin seçime katılamaması durumunda ittifak görüşmelerinin çerçevesinin değişeceği yorumları yapılırken MYK'da alınacak kararlar doğrultusunda siyasi partilerle ittifak görüşmelerine başlanacak.

Ardından da kısa sürede ittifak olasılıkları doğrultusunda liderler zirvesi planlanıyor. CHP, HDP ile ittifak seçeneğini de değerlendiriyor. CHP Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda her partinin kendi adayını çıkarması ikinci turda en çok oyu olan adayın etrafında birleşilmesi görüşünü koruyor. (Sabah)

 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 07:25
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