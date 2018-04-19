Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Erken seçim kararı Ertuğrul Günay'ı rahatsız etti

Erken seçim kararından rahatsız olan eski Bakan Ertuğrul Günay, sosyal medya hesabından tuhaf açıklamalarda bulunarak aslı astarı olmayan iddialarda bulundu.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:55
Erken seçim kararı Ertuğrul Günay'ı rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim çıkışı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştükten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

Türkiye’nin erken seçim sürecine girmesinin ardından ilk tuhaf açıklamalardan biri eski Bakan Ertuğrul Günay'dan oldu.

Eski Bakan Ertuğrul Günay, sosyal medyada paylaştığı açıklamasında “16 Nisan’da kabul edilmiş sayılan AY değişikliğine göre MV ve CB seçimlerinin tarihi 3.11.2019 idi. Bu tarihten 16 ay önce acilen seçim yapılacak. Ülkede 15 yıldır koalisyon yok, tek parti iktidarı var. Bu durumda böyle bir karar 70 yıllık çok partili dönemde görülmedi” ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Günay, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: “Yakın geçmişte büyük karşıtlık içindeki yapıların ittifakının da derde deva olamayacağı, üstelik ekonomik ve dış politik sorunların artacağı kaygısıyla acil seçim kararı alındı. Bugün OHAL, 90 gün süreyle 7. kez uzatılırken, 65 gün içinde acil seçime kalkışılması bundan.

ERKEN SEÇİMİN BİRİNCİ NEDENİ MUHALAFETİN UYGUNA ADAY BULMASINI ENGELLEMEK

Seçimi dayatan objektif hiçbir gereklilik yokken böyle acul davranmanın birinci nedeni, muhalif kesimlerin ikinci tura kalabilecek ve kalırsa, mütedeyyin, modern, Türk, Kürt her kesimin, her inancın ve etnik yapının güven duyup destekleyeceği isim(ler) bulmasına zaman vermemek.

DİĞER NEDENİ SP VE İYİ PARTİ'Yİ ENGELLEMEK

Bir başka önemli nedeni de, iktidar ittifakının tabanını ciddi biçimde aşındıran İyi Parti ve Saadet Partisinin yükselişinin önünü kesmek! Ancak dışarıdan açıkça görülen bu telaş, iktidar cephesinden daha çok, önünü kesmeye çalıştıklarının işine de yarayabilir.

BUGÜN GÖRÜNEN VAHİM GERÇEK...

Bugünkü görünen vahim bir gerçek de Meclis’in konumudur: Seçim kararına yetkili TBMM’dir. TBMM karar almadan, yapılan tüm açıklamalar temenni ve öneridir. Ancak bugün sn. CB açıklama yapınca, tüm kamu organlarının sanki TBMM karar almış gibi davranması, durumun özetidir.”

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 11:55
  1. ak parti
  2. recep tayyip erdoğan
  3. Ertuğrul Günay
  4. erken seçim

YORUM YAZ

  • mustafamustafa3 sa önce
    toplumda karşiliği olmayan kişileri neden haber yapiyosunuz anlamadım
  • alperalper5 sa önce
    Ömrü hayatında bakan olmayı bırak milet vekili dahi olmazdın Erdoğan olmasayıdı sen adamısın eski solcu fetocu hayin
  • hüs coşhüs coş6 sa önce
    eski silik solcuları ppartiden aday gösterip vekil seçtirirse birde bakanlık makamı ile ödüllendirirsen olacagı budur işte.merhum Nasretin hocayasormuşlar. hocam eski ayları ne yaparlar. hoca cevap vermiş : kırpıp kırpıp yıldız yaparlar. AKPde eski silik solcuları kırpıp kırpıp millet vekili yapıyor. birde bakanlık vererek yüceltiyorlar inşallah aynı hataya bu sefer düşmezler
  • JaleGülJaleGül7 sa önce
    Erken secim kararı sonunda Erdogandan başka aday cıkarsa ...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ağar'dan çarpıcı 'erken seçim' açıklaması: Devlet hazırlık yapıyor
  1. Ağar'dan çarpıcı 'erken seçim'..
  2. MİT Afrika'da enseledi! Mahkemeye..
  3. ABD-İran arasında nükleer kriz sürüyor
  4. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
  5. Kırmızı bülten çıkarıldı... Türkiye..
  6. Adıyaman'da servis beklerken canından..
  7. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Talat Caferi'yi..
  8. Ravza Kavakçı kararın ardından..
  9. Arda: Biz ‘Bayrampaşalılık’ unvanını...
  10. Sadettin Köpek tarihte nasıl öldü?
  11. Kırgızistan'da hükümet düştü
  12. Taraftar Galatasaray'ı şampiyon gibi..
  13. İsrail terörüne karşı UCM'ye seslendiler
  14. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
  15. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ölü yunus..
  16. Tarih belli oldu! Devlet Bahçeli..
  17. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan..
  18. 24 Haziran seçimleri için 3 bakan..
  19. Çiftlik Bank için 6 kırmızı bülten..
  20. Suriye'nin İdlib kentinde patlama!
İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
Erdoğan seçim tarihini açıkladı!
Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
Yerel seçimler ne zaman? Tarihler belli oldu
'1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
'1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni
İşte Bahçeli'nin erken seçim istemesinin nedeni

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum