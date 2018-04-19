Erken seçim kararı Ertuğrul Günay'ı rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim çıkışı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştükten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

Türkiye’nin erken seçim sürecine girmesinin ardından ilk tuhaf açıklamalardan biri eski Bakan Ertuğrul Günay'dan oldu.

Eski Bakan Ertuğrul Günay, sosyal medyada paylaştığı açıklamasında “16 Nisan’da kabul edilmiş sayılan AY değişikliğine göre MV ve CB seçimlerinin tarihi 3.11.2019 idi. Bu tarihten 16 ay önce acilen seçim yapılacak. Ülkede 15 yıldır koalisyon yok, tek parti iktidarı var. Bu durumda böyle bir karar 70 yıllık çok partili dönemde görülmedi” ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Günay, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü: “Yakın geçmişte büyük karşıtlık içindeki yapıların ittifakının da derde deva olamayacağı, üstelik ekonomik ve dış politik sorunların artacağı kaygısıyla acil seçim kararı alındı. Bugün OHAL, 90 gün süreyle 7. kez uzatılırken, 65 gün içinde acil seçime kalkışılması bundan.

ERKEN SEÇİMİN BİRİNCİ NEDENİ MUHALAFETİN UYGUNA ADAY BULMASINI ENGELLEMEK

Seçimi dayatan objektif hiçbir gereklilik yokken böyle acul davranmanın birinci nedeni, muhalif kesimlerin ikinci tura kalabilecek ve kalırsa, mütedeyyin, modern, Türk, Kürt her kesimin, her inancın ve etnik yapının güven duyup destekleyeceği isim(ler) bulmasına zaman vermemek.

DİĞER NEDENİ SP VE İYİ PARTİ'Yİ ENGELLEMEK

Bir başka önemli nedeni de, iktidar ittifakının tabanını ciddi biçimde aşındıran İyi Parti ve Saadet Partisinin yükselişinin önünü kesmek! Ancak dışarıdan açıkça görülen bu telaş, iktidar cephesinden daha çok, önünü kesmeye çalıştıklarının işine de yarayabilir.

BUGÜN GÖRÜNEN VAHİM GERÇEK...

Bugünkü görünen vahim bir gerçek de Meclis’in konumudur: Seçim kararına yetkili TBMM’dir. TBMM karar almadan, yapılan tüm açıklamalar temenni ve öneridir. Ancak bugün sn. CB açıklama yapınca, tüm kamu organlarının sanki TBMM karar almış gibi davranması, durumun özetidir.”