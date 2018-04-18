Erken seçim iddiası: MHP oy oranını 2 katına çıkarır

Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor? programında MHP lideri Bahçeli'nin gündeme getirdiği 'erken seçim' konusu masaya yatırıldı. Programın konuklarından ANDY-AR Araştırma Şirketi Başkanı Faruk Acar, "MHP'nin oyu yüzde 5'lere kadar düşmüştü. Yüzde 5'lerde olan MHP'nin oyu bugün AK Parti ile birlikte toparlanmaya başladı. MHP bu hali ile bu seçime götürürse, 26 Ağustos'ta MHP aldığı oy oranının iki katı kadar oy alacaktır, diye iddiada bulunabilirim" açıklamasında bulundu.