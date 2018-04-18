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Erken seçim iddiası: MHP oy oranını 2 katına çıkarır

ANDY-AR araştırma şirketi başkanı Faruk Acar, 26 Ağustos'ta seçime gidilmesi halinde MHP'nin aldığı oy oranını iki katına çıkaracağını söyledi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 12:36
Erken seçim iddiası: MHP oy oranını 2 katına çıkarır

Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor? programında MHP lideri Bahçeli'nin gündeme getirdiği 'erken seçim' konusu masaya yatırıldı. Programın konuklarından ANDY-AR Araştırma Şirketi Başkanı Faruk Acar, "MHP'nin oyu yüzde 5'lere kadar düşmüştü. Yüzde 5'lerde olan MHP'nin oyu bugün AK Parti ile birlikte toparlanmaya başladı. MHP bu hali ile bu seçime götürürse, 26 Ağustos'ta MHP aldığı oy oranının iki katı kadar oy alacaktır, diye iddiada bulunabilirim" açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 12:36
  1. faruk acar
  2. ANDY-AR Genel Müdürü Faruk Acar
  3. MHP oy oranı

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