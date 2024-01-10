Erkekleri kaçırtan kadın kavgası! Tekmeler havada uçuştu
Elazığ'da bir kafede kadınlar saç saça baş başa kavgaya tutuştu. Masadaki malzemeleri birbirlerine fırlatan kadınların rezillik dolu kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, merkez Hürriyet Caddesi’nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafede oturan iki gurup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ilk olarak sözlü tartışma çıktı.
Daha sonra kadınlardan biri masada bulunan malzemeyi diğer kadınlara fırlattı. Olayın alevlenmesi ile masada bulunan malzemeler adeta havada uçuştu.
Tekmeler havada uçuştu
Ardından kadınlardan biri tekme ile karşı tarafa saldırınca kavga büyüdü. Kadınlar saç başa birbirine girerken bazı müşteriler ise korkarak dışarı kaçtı. Bir süre kavga eden kadınlar, diğer müşteriler tarafından zorlukla ayrıldı.
Rezil anlar, kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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