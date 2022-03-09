Erkek olmadığı için yeni doğan kızını öldürdü! Korkunç olay!
Pakistan'da korkunç bir olay yaşandı. Bir baba, yeni doğan kız çocuğunu erkek olmadığı gerekçesiyle öldürdü. Olay, sosyal medyada infial yarattı.
Pakistan Pencap'ta erkek olmadığı gerekçesiyle bir kişi, yeni doğan kız çocuğunu silahla vurarak öldürdü. Olay sosyal medyada infial yaratırken, çocuğunu öldüren baba güvenlik kuvvetlerince aranıyor.
7 Günlük çocuğunu öldürdü
Yerel basındaki haberlere göre, Mianvali şehrinde gerçekleşen olayda Şahzaib Han isimli baba, erkek çocuk istediği gerekçesiyle 7 günlük kızını silahla vurarak öldürdü.
Polis ekipleri, 7 günlük bebeğin olay yerinde öldüğünü ve kaçan zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü
Sosyal medyada çok sayıda kişi, yaşanan olaya tepki gösterdi.