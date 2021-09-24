Erkan Petekkaya'dan dikkat çeken aşı açıklaması

Oyuncu Erkan Petekkaya, koronavirüs aşısı Biontech ile ilgili çok dikkat çeken bir açıklama yaptı. Petekkaya aşı karşıtlarının aslında aşının kendisine karşı olmadığını ancak aşının 'uygulanış biçimine' karşı olduğunu ifade etti.

Oyuncu Erkan Petekkaya, önceki akşam yeğeni Levent Çatmaz’ın düğün töreninde görüntülendi. Petekkaya, gecede muhabirlere koronavirüs aşısıyla ilgili dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Koronavirüs aşısıyla ilgili konuşan oyuncu aşı karşıtlarıyla ilgili şunları söyledi:

"Onlar aslında aşı karşıtı değiller uygulama biçimine karşılar. Ben de aşının uygulanma biçimine karşıyım."

"DSÖ kimin elinde neden sürekli Biontech vuruyorlar"

Ünlü oyuncu açıklamasının devamında, "DSÖ kimin elinde neden sürekli Biontech vuruyorlar" dedi.