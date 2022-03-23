Eren Elmalı kimdir? Eren Elmalı nereli kaç yaşında, hangi takımda? Eren Elmalı hayatı…

Eren Elmalı'nın biyografisi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da sergilediği performansla adından söz ettiren ve adı Trabzonspor ile Fenerbahçe gibi kulüplerle anılan Eren Elmalı'nın kariyeri futbolseverler tarafından merak konusu. Eren Elmalı kimdir, kaç yaşında? Eren Elmalı nereli ve hangi takımlarda oynadı?

Eren Elmalı kimdir?

Kasımpaşa takımında Defans mevkinde forma giyen Evren Eren Elmalı, 07 Temmuz 2000 tarihinde dünyaya gelmiştir. 180 cm boyunda ve kilo olan Evren Eren Elmalı, Sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 22 maça çıkan Evren Eren Elmalı, 3 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Evren Eren Elmalı, bu sezon 2 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.

Evren Eren hayatı

Tam adı Evren Eren Elmalı olan sol bek oyuncusu, 7 Temmuz 2000 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola 2011 yılında Kartalspor'da başlayan Eren, burada 7 yıl geçirdiği dönem sonrası Kasımpaşa altyapısına transfer oldu. Ağustos 2018'de geldiği Kasımpaşa'da Temmuz 2019'da profesyonel olan Eren, 2019/20 sezonunu TFF 3. Lig ekiplerinden Silivrispor'da geçirdi. Kiralık olarak forma giydiği Silivri'de ligde 25, kupada 2 maça çıkan genç oyuncu, skor katkısı veremedi.

2020/21'de Lacivert Beyazlı ekibe dönen Eren, süre almakta zorlandı ve ligde 4, kupada 2 maçta forma giyebildi. 2021/22'de Haddadi'nin Malatyaspor'a transfer olması sonrası sol beke transfer yapmayan Kasımpaşa, formayı Eren'e teslim etti. Kendisinden bekleneni veren ve takımın vazgeçilmezleri arasında yer bulan genç oyuncu, bu sezon çıktığı 23 resmi maçta 2 asist yaptı. Eren’in Kasımpaşa ile Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunmakta.