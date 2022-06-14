Erdoğan'ın her hamlesinden rahatsız! Akşener'den "Türkiye" hazımsızlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğü'nün Gölbaşı yerleşkesinde TÜRKSAT 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu. Türkiye'nin uluslararası alanda 'Turkey' olarak kullanılan ismini 'Türkiye'ye çevirerek bu doğrultuda sembolik öneme haiz bir adım attıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Yolları (THY) ile ilgili alınan yeni kararı duyurdu.

"'Türkiye Hava Yolları' yazacağız"

Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de 'Turkish Airlines' değil, 'Türkiye Hava Yolları' yazacağız. Maziden atiye kurduğumuz köprü sayesinde medeniyetimizden, tarihimizden, kültürümüzden aldığımız güçle yüzümüzü geleceğe dönüyoruz. İnşallah 2053 vizyonumuzu emanet edeceğimiz gençlerimiz, bu bayrağı çok daha yükseğe çıkaracaklardır" ifadelerini kullandı.

Akşener rahatsız oldu

Türkiye'ye kazandırılan tüm eserlere türlü bahaneler bularak yerli yersiz eleştiriler getiren Meral Akşener, Erdoğan'ın bu açıklamasından da rahatsız oldu.

Aklınca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Akşener, "Sen böyle saçmalamaya devam et, biz geldiğimizde onu da düzeltip Türk Hava Yolları yazarız. Ne de olsa az kaldı..." ifadelerini kullanarak haddini ve boyunu aştı.

Erdoğan'ın eserlerine ufku yetmiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde "takoz" vazifesi gören CHP'yi kendine örnek olan Meral Akşener, sağlık alanında çığır açan şehir hastanelerini "Sözleşmeleri saklanan hasta garantili şehir hastanelerini yapanlar kazandı" sözleriyle hedef almıştı.