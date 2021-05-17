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Erdoğan'ın 'destek' açıklamasına iş dünyasından olumlu cevap: Büyük moral kaynağı oldu
Ekonomi Erdoğan'ın 'destek' açıklamasına iş dünyasından olumlu cevap: Büyük moral kaynağı oldu
Ekonomi

Erdoğan'ın 'destek' açıklamasına iş dünyasından olumlu cevap: Büyük moral kaynağı oldu

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, esnafa yönelik yeni açıklanan destek paketine ilişkin, "Bu süreçte devletimizin açıklamış olduğu destekler bizlere büyük moral kaynağı oldu." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 21:36:00 -
Erdoğan'ın 'destek' açıklamasına iş dünyasından olumlu cevap: Büyük moral kaynağı oldu

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın esnafa yönelik kamuoyuna duyurduğu yeni destek paketini değerlendirdi.

Salgın sürecinde devletin her daim yanlarında olduğunu fazlasıyla hissettiklerini dile getiren Aydın, "İnsanın insandan kaçtığı, ölümlerin kol gezdiği bu ortamda dünya ekonomileri derinden sarsılırken elbette bizler de zor zamanlar geçirmekteyiz. Hamdolsun bu süreçte devletimizin açıklamış olduğu destekler bizlere büyük moral kaynağı oldu." diye konuştu.

Aydın, devlet ve milletin el ele dimdik ayakta olduğunu kaydederek, dirençlerinin arttığını, yarınlara daha umutlu bir şekilde sarıldıklarını bildirdi.

Bu zor süreci hep birlikte dayanışma içerisinde aşacaklarını vurgulayan Aydın, "Açıklanan bu yeni destekler geniş bir kesimi içerisine alıyor. Bu ortamda verilen her bir destek esnafımızı tutunmaya teşvik ediyor. Devletimizin ne kadar güçlü olduğunu bir kere daha gördük. Milletimiz adına Cumhurbaşkanımıza bir kere daha teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Dalga

Dalgamı geciosunuz be kardeşim 3 ila 5 bin hibe Komik olmayın Bu işin iktidarı muhalefeti yok Herkesimden esnaf batıyor Ne insanlığa ne müslümanlığa sığar 5 li mütehaitin topamda 3-4 milyar borcu siliniyor Koca ülkeye edilen hibe 2 milyar dan az
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