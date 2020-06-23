Erdoğan'ın başdanışmanından Diriliş Ertuğrul paylaşımı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, sosyal medya hesabından Diriliş Ertuğrul'un 127. bölümünde geçen 'Zafer Bismillah' türküsünü paylaştı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Diriliş Ertuğrul'un 127. bölümünde geçen 'Zafer Bismillah' türküsünü paylaştı.
Diriliş Ertuğrul'da Ozan karakterini canlandıran Şemistan Elizamanlı'nın söylediği Zafer Bismillah türküsü izleyici tarafından büyük beğeni toplamıştı.
İşte Zafer Bismillah türküsünün sözleri:
Atıldı dağlardan zafer okları
Yürüdü ileri alpler Bismillah
Ey cengin talihi bize yol ver yol
Bekliyor bizleri zafer Bismillah
Ey düşman alnının yazısı kara
Öldürmez bizleri vurduğun yara
Yolladığım oklar armağan sana
O kirli alnını öper Bismillah
O kirli alnını vurur Bismillah
Bekliyor bizleri zafer Bismillah
Ey yurdum sen korkma geldik geleli
Senin için atıldık daim ileri
Şehitlerin ruhu güler Bismillah
Bekliyor bizleri zafer Bismillah