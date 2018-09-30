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Erdoğan'ın Almanya'da konuşma yaptığı kürsüde dikkat çeken detay

Alman basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi'nin açılışı esnasında konuşma yaptığı kürsüden dikkat çeken bir ayrıntıyı aktardı.

30 Eylül 2018 Pazar 10:04
Erdoğan'ın Almanya'da konuşma yaptığı kürsüde dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın merakla beklenen Almanya ziyaretinin Berlin’den sonraki durağı Köln oldu… Çok sayıda Türk kökenli göçmenin yaşadığı kentte Erdoğan’ın konuşması öncesinde bölgede adeta kuş uçurtulmadı. Çok sayıda katılımcının izlediği caminin açılışı sırasında kurulan kürsüde kimsenin dikkat etmediği bir detayı ise Alman basını yazdı.

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Almanya’nın çok okunan tabloid gazetelerinden Bild, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma yaptığı kürsüyü ters açıdan görüntüledi. Gazetenin paylaştığı fotoğraflarda Alman güvenlik birimlerinin "Cumhurbaşkanı’nın güvenliği için ne kadar hassas olduğu" gözler önüne seriliyor. Çatılarda çok sayıda güvenlik görevlisinin olduğu ve cami önünde de güvenlik önlemlerini artıran Alman polisi, kürsünün altına Erdoğan’ın erişebileceği bir kırmızı buton yerleştirdi.

Acil durumlarda çalışıyor

Bild muhabiri Mario Junglich’in fotoğrafında görülen kırmızı alarm butonunun acil durumlarda çalıştığı aktarıldı. Alman basını, tehlike anında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basması durumunda özel Alman güvenlik güçlerinin olay yerine gelerek bölgeyi koruma altına alabileceğini yazdı. Bild’in haberinde kürsünün kurşun geçirmez olarak tasarlandığı da belirtildi.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 10:04
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  3. köln merkez camisi
  4. Bild
  5. Almanya
  6. kırmızı alarm butonu

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  • nidanida42 dk önce
    Arkadaş düne kadar posta koymuyor muydu reis almanyaya. vallahi hicbisey anlamıyorum ben
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