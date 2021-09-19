Erdoğan'ın açıklamasını çarpıtmışlardı! AK Parti'den yalan medyasını üzecek haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bazı yayın kuruluşları tarafından yanlış haberleştirildi. Daha sonra silinen o haberlere AK Parti'den tepki gecikmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklaması kira artışı ile ilişkilendirildi

Birçok konuda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bazı yayın organlarında farklı şekilde yer aldı. Söz konusu haberlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında sarf ettiği "Abartılacak bir sorun yok ki, ne abartıyorsun" cümlesi kira artışı ile ilişkilendirildi. Bir süre sonra o haberlerin Twitter'daki paylaşımları yayın organları tarafından silindi.

"Kasıtlı ve kötü niyetlerle yapılmıştır"

Bu duruma sert tepki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi. Dağ, sosyal medyadan o haberleri paylaşarak, "Sosyal medyada dezenformasyonla mücadelenin hukuki bir zemine oturmasının ne kadar gerekli olduğunu bugün bir kez daha anladık. Cumhurbaşkanımızın söylediği bir cümlenin kira artışı ile ilgiliymiş gibi servis edilmesi sehven değildir. Kasıtlı ve kötü niyetlerle yapılmıştır." dedi.

"Yalanı söyleyip kenara çekilme dönemi bitiyor"

Yalan haber paylaşımlarının daha sonra silindiğine dikkat çeken Hamza Dağ şunları söyledi:

"Bazı medya kuruluşlarının tek amacı dezenformasyon ve çarpıtmalarla toplumu manipüle etmeye çalışmak. Yeni stratejileri ise yalan yayıldıktan sonra paylaşımı silmek. Bu yalan terörü yeni düzenleme ile birlikte yaptırıma tabi olacak. Yalanı söyleyip kenara çekilme dönemi bitiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Basın toplantısında bir gazetecinin "Fahiş fiyat artışlarıyla ilgili atılacak farklı adımlar var mı? Emlak sektöründe de benzer bir manzara var. Bazı öğrenciler kiralık ev bulma noktasında sıkıntı yaşıyor. Bu konuda da ne gibi adımlar atılması bekleniyor?" sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, böyle bir konuyu zail addettiğini belirtti:

"Zira bizim işimiz zaten böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm, böyle bir suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım, bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz. Yalnız şunu çok açık ve net söyleyeyim özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye'de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık. Bizim bir milyona yakın yatak kapasitesi olan yurtlarımız var. Bizden önceki dönemlerde böyle yurt söz konusu değildi. Bunları biz yaptık, gayet de lüks yurtlar yaptık. Bu yurtlar çift yatak, bilemediniz 3 yataklı odalar olmak üzere gayet modern şekilde bu yurtlarımızı yaptık. Bu konuda da yurtlarımızla iftihar ediyorum. Kredi ve Yurtlar Kurumumuzun attığı bu adımlarla da iftihar ediyorum.

Tabii Bay Kemal'e kalırsa, Bay Kemal'e ne yaparsanız yapın, yediremezsiniz. Çünkü onun dünyası farklı, dikili bir taşı yok, dikili bir ağacı yok. Ama yalan mı? Aman yarabbi, bunda bol. Onunla beraber hareket eden bazı medya grupları da var. Onlar devamlı karalama kampanyasını da sürdürüyorlar. Ne yaparlarsa yapsın, kervan yürüyor ve yürüyeceğiz. Hiçbir dönemde olmadığı kadar yoğun bir şekilde öyle bir yalan atıyor ki bir sene içinde Türkiye'de bu sorunu bitirecekmiş. Zaten böyle abartılacak bir sorun yok ki. Ne abartıyorsun? Şu anda bizim üniversite öğrencilerimize yönelik atılan bu adımlar hiç bir dönemde atılmış değil. Gayet başarılı şekilde yürüyor."

"Yalanın daniskasını atıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün baktım yine sözcüsü bir şeyler söylüyor. Söylediği ne? Aman yarabbi yine yalan, yine yalan. Diyor ki 'çiftçi battı.'. Ben daha bir gün önce şekerpancarı ile ilgili fiyat açıkladım. Açıkladığım fiyat ne? Yüzde 25 şeker pancarına biz zam yaptık. Çaydaki zam enflasyonun çok çok üzerinde fındık da hakeza öyle. Bütün bunlar birer gerçekken adam çıkıyor, yalanın daniskasını atıyor. Ben de diyorum ki bu yalancılara değil, benim vatandaşım ne diyor? Benim vatandaşım ise gayet memnun" diye konuştu.