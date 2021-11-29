Erdoğan'ı hangi büyük futbol kulübü transfer etmek istedi?

Dün “Engelleri Birlikte Aştık İzmir Buluşması” programında engelli vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, engelli vatandaşların sorularına cevap vermiş ve onlarla birlikte türkü söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın soru cevap bölümünde ise milli sporcu Nesim Turan’ın, “Spor aşkınız nereden geliyor?” şeklindeki sorusuna, "Amatör kümede profesyonel teklif geldi ama babam, Allah rahmet etsin, iyi ki önümü kesti. Futbolu babamın dediği şekilde amatör kümede devam ettirerek bitirdik. Hayırlı da oldu. Siyasete tüm ağırlığımızı verdik" cevabını vermişti.

Erdoğan’ın takım ismi vermeden “İyi bir transfer teklifi gelmişti” dediği kulübün ise Fenerbahçe olduğu anlaşıldı.

Yıllar önce verdiği röportajında bu durumu anlatan Cumhurbaşkanı, kendisine Kaloperoviç döneminde (1976-78) Fenerbahçe’den teklif geldiğini ama babasının rızası olmadığı için profesyonel futbola geçemediğini anlatmıştı.

Erdoğan, F.Bahçe’ye transfer olsaydı, teknik direktör Kaloperoviç’in Cemil Turanlı kadrosunda efsane isimle ile birlikte forma giyecekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı zamanda o dönem Fenerbahçe şampiyon olan kadroyu da reddetmiş oldu.