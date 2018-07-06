Erdoğan'dan yeni kabine açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.



Burada bir konuşma yapan Erdoğan kabineyi AK Partili olmayan bakanlar ile oluşturacaklarını söyledi.

Erdoğan şunları söyledi;

"Pazartesi günü Cumhurbaşkanı olarak yemin edip inşallah yeni sisteme göre göreve başlıyoruz. Artık yürütme görevini Meclis tarafından yetkilendirilen Bakanlar Kurulu değil doğrudan Cumhurbaşkanı ifa edecek. Pazartesi günü, yemin törenimizin hemen ardından yayınlayacağımız 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı KHK'sı ile yeniden organize edilmiş haliyle bakanlıkları kuruyor, aynı akşam kabinemizi de inşallah açıklıyoruz.

AK PARTİLİ OLMAYAN BAKANLARDAN KABİNE

Şimdi artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz. Onların başında da AK Parti Genel Başkanı olacak. Kimse kalkıp da şunu diyemeyecek; kadrolaşma yaptınız. Bakan olaylara bakarken daha objektif bakma imkanı yakalayacak. Burada aranan ehliyet ve liyakat olacak. Bunları öne çıkaracak şekilde yeni bir döneme girmiş olacağız."