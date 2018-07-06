0553 313 94 23

Erdoğan'dan yeni kabine açıklaması

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabineyi AK Partili olmayan bakanlar ile oluşturacaklarını da söyledi.

06 Temmuz 2018 Cuma 12:16
Erdoğan'dan yeni kabine açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan kabineyi AK Partili olmayan bakanlar ile oluşturacaklarını söyledi.

Erdoğan şunları söyledi;

"Pazartesi günü Cumhurbaşkanı olarak yemin edip inşallah yeni sisteme göre göreve başlıyoruz. Artık yürütme görevini Meclis tarafından yetkilendirilen Bakanlar Kurulu değil doğrudan Cumhurbaşkanı ifa edecek. Pazartesi günü, yemin törenimizin hemen ardından yayınlayacağımız 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı KHK'sı ile yeniden organize edilmiş haliyle bakanlıkları kuruyor, aynı akşam kabinemizi de inşallah açıklıyoruz.

AK PARTİLİ OLMAYAN BAKANLARDAN KABİNE

Şimdi artık partili olmayan bakanlarımızla bir kabine oluşturuyoruz. Onların başında da AK Parti Genel Başkanı olacak. Kimse kalkıp da şunu diyemeyecek; kadrolaşma yaptınız. Bakan olaylara bakarken daha objektif bakma imkanı yakalayacak. Burada aranan ehliyet ve liyakat olacak. Bunları öne çıkaracak şekilde yeni bir döneme girmiş olacağız."

 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 12:16
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. bakanlar
  3. kabine

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
    1. İnfazların altından bakın ne çıktı!..
    2. Özel liselerin 2018 taban puanları ve..
    3. “Caydırıcı olacaktır”
    4. Cumhur İttifakı dağılıyor mu? AK Parti..
    5. Yeni Bakanlar Kurulu pazartesi günü..
    6. Bursa'da FETÖ operasyonu: 30 abla..
    7. Sadece kimyasal hadım yetersiz
    8. 17 senelik sır cinayet çözüldü.....
    9. Tekirdağ'da otomobil takla attı: 1..
    10. Figen Yüksekdağ tahliye mi edildi?
    11. Okul birincisiydi, kalp krizine yenildi
    12. Mobil homolar provokasyon peşinde
    13. Yüksekdağ'ın tutukluluk halinin..
    14. Ceset bulundu, 17 yıllık cinayet..
    15. Erdoğan'dan yeni kabine açıklaması
    16. İzmir'in Konak ilçesinde denizde erkek..
    17. Sivas’ta polis plakadaki uyanıklığı..
    18. Kırklareli'nde FETÖ'nün hücre evi..
    19. Çılgın proje! 80 bin kişilik yeni stat..
    20. EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine..
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    Ünlü din adamı öldürüldü!
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    'Benim bir şeyim yok anne üzülme'
    Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı
    Yine kanımız donacak! Eylül'ün babası ilk kez açıkladı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime borcu var?
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kime borcu var?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye teröristbaşını vurdu! Amerikalılar izledi
    Türkiye teröristbaşını vurdu! Amerikalılar izledi
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor