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Erdoğan'dan sürpriz toplantı

Ankara'da partisinin grup toplantısına katıldıktan sonra İstanbul'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanlığı'nda, Binali Yıldırım, il yöneticileri ve bazı bakanlarla birlikte seçim değerlendirme toplantısı yaptı.

07 Mayıs 2019 Salı 19:15
Erdoğan'dan sürpriz toplantı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldıktan sonra İstanbul'a geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, parti yöneticileri ve bazı bakanlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen seçim toplantısına Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı.

Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantının ardından Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığından ayrıldı.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 19:15
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