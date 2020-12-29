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Gündem Erdoğan’dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Gündem

Erdoğan’dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de çığ düşmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Ali Özdemir'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 08:46:00 -
Erdoğan’dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari ili Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Ali Özdemir'in ailesine başsağlığı mesajı göndermiştir." ifadelerine yer verildi.

Özdemir'in cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törenin ardından defin işlemleri için Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine gönderilmişti.

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