Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Değerleri ile kavgalı bir zihniyetin esiri olduk"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Cam ve Billur Müzesi Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Müzemizin restorasyonunda ve hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. İsmail Kahraman Bey'in Meclis Başkanı olduğu dönemde 3 yıl önce buraya gelerek teftiş etmiştim. Bazı eserleri incelemiştim. 3 yılda çok yol alındı, çok mesafe kat edildi. Müze binasının da içinde yer aldığı bu geniş alan, başlı başına bir sanat vahasıydı. Geriye kalan ahır alanı restore edilerek sinemaya dönüştürülmüştür. Gönül isterdi ki tüm eserleri ile bu mirası yaşatabilseydik. Maalesef ülkemizde bir dönem ecdat mirasına çok hoyrat davranılmış, nice eserler yerle yeksan edilmiştir.

Büyükşehir Belediye Başkanlığımız döneminde başlayan, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığımız görevinde bu konuda büyük çaba sarf ettik.

Beylerbeyi Sarayı takibimizle Meclis Başkanlığı tarafından restore edildi. Büyük bir vefasızlıkla harabeye dönen Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nü restore ederek ülkemizin sembollerinden biri haline dönüştürdük. Huber Köşkü ile tamamen yıkılmış olan Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nü de yeniden ayağa kaldırdık.

Her fırsatta altını çizerek belirttiğimiz hususa bir kez daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Yaşadığımız coğrafyada 200 yıllık Selçuklu, 600 yıllık Osmanlı ve bir asıra yaklaşan Cumhuriyet ile yaklaşık 1000 yıllık geçmişimiz var. Bugün de her yerde ecdadımızın bıraktığı kültür izlerine rastlıyoruz. Coğrafya ise insanlığın en kadim yerleşim yerlerinin başında gelmesiyle çok daha büyük bir zenginliği barındırıyor. Bu mirasa hakkıyla sahip çıkamadağımız acı bir gerçek olarak karşımızda duruyor. Kökü mazide olan ati anlayışı ile yola devam ediyoruz.

Tek parti dönemine eleştiri

Sağlam siyasi, ekonomik, askeri güce sahip olmayan toplumların kültürlerini, sanatlarını yaşatmakta zorluk çektiklerini biliyoruz. Gerileme başlayınca hiçbir alan bunun dışında kalamıyor. Türkiye olarak böyle bir felaketi kısmen de olsa yaşadık. Son asırlarda arka arkaya çöküntüler, bizi beka mücadelesine öylesine yoğunlaştırdı ki, diğer konulara yeteri kadar vakit ve enerji ayıramadık. Günümüz dünyasında toplumlar ve kültürler arasında etkileşim, kaçınılmaz gerçek ancak biz kültür sanatta da sadece kopya çeken durumunda özgürlüğümüzden uzaklaştık. Tek parti döneminde kültürel alanda tamamen taklitçi, baskıcı, değerleri ile kavgalı bir zihniyetin esiri olduk. Son yıllarda güzel, önemli kültür sanat ürünleri ortaya kondu. Hayat boşluk kabul etmiyor. Kendi mimarinize sahip çıkmazsanız, kendinizi çirkin mimarilerin içinde bulunursunuz.

Aile ile temeli güçlendirilmemiş, eğitim ile kalıcı hale getirilmemiş, kültür sanatla tahkim edilmemiş bir kalkınmanın bizi götüreceği yer sevgisizliktir, nobranlıktır, bataklıktır.