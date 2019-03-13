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Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert sözler! "İsrail'in başındaki soyguncu..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Ankara'da halka seslendi. Terör devleti İsrail'in kendisi hakkında diktatör yakıştırması yapması hakkında konuşan Erdoğan, Netanyahu'ya, "İsrail'in başındaki soyguncu" dedi.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:05
Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert sözler! "İsrail'in başındaki soyguncu..."

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Ankara'da halka seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

31 Mart seçimleri çok önemli. Pursaklar'dan bu seçimde de rekor oy bekliyorum Bu seçimlerde Pursaklar'dan özellikle ezan düşmanlarına sandıkta esaslı bir ders vermelerini bekliyorum. Ezanımızı hazmedemeyenler bayrağımızı yakanlar bunlar CHP ile elele...  Hepsi beraberler. Bunlara dersinizi orada verin.

Netanyahu'ya sert tepki

Ülkemizde birileri ezanımızı ıslıklar da İsrail durur mu? Onlar da Mescidi Aksa’yı, Kubbetüs Sahra’yı postallarıyla kirletmeye cüret ettiler.

Ey Netanyahu kendine gel kendine. Utanmadan sıkılmadan İsrail'in başındaki soyguncu kendi ülkesinden yargılanıyor. Neyden yargılanıyor. Soygundan, suistimalden... Hey Netanyahu kendine gel kendine sen zalimsin. Sen 7 yaşındaki o Filistin yavruları katleden zalimsin.

Kutsal mabedimizi, postallarıyla senin askerin, polisin buralara giriyor. Tahrik etme. Biz hiçbir Museviye zulmetmedik. Bunların hesabını uluslararası camiada soracağız. Kudüs davasını bizlere kimse unutturamaz. Dışişleri Bakanıma talimatı verdim uluslararası görüşmeleri sürdürüyor. Sosyal medyada şahsımı hedef alıyorlar. Biz bu sosyal medya fedailerin muhatap alacak değiliz.

Filistin halkının mücadelesini son nefemize kadar sürdüreceğiz. Biz bu bayrağın altında doğduk, altında öleceğiz. Varsa rahatsız olan paçavraların altında ölebilir.

"CHP ve HDP emri Kandil'den alıyor"

CHP'den FETÖ'cü belediye başkan adayları var. Biz çukur eylemlerinin ardından belediyelerden PKK'yı temizlemek için uğraşırken şimdi CHP bunları belediyeye taşıyor. Pursaklar'da HDP'nin adayı var mı? Kimi destekliyorlar. CHP'yi destekliyorlar. Saklmaya çalışsalar da ittifakın iç yüzü hergün belli oluyor. Bölücü örgütün emrindeki parti CHP ve İYİ Parti ile ittifakın gizleme gereği duymuyor. Büyük Ankara mitingimizi 23 Mart'ta gerçekleştireceğiz. Biz emirleri milletimizden alırız. CHP ve HDP emri Kandil'den alıyor. Bu ittifak karanlık bir ittifaktır. Önde görünen farklı arkadaki silüet farklı.

Yarın açılıyor

Pursaklar'a yatırımlar arasında belediye hizmet binası var. 29 kalem yatırımın Pursaklar'a hayırlı olmasını diliyorum. Sağlıkta ülkemizin en büyük şehir hastanesini Ankara'ya kazandırdık. Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılışını yarın yapacağız.

Bay Kemal '10 yıl önce daha iyiydi' diyor. Bir koyun teslim edin kaybeden gelir ama koltuğunu kaybetmiyor. 31 Mart'ta öyle bir ders verelim ki CHP'ye oy veren kardeşlerimizi de bu adamdan kurtaralım.

Yüzlerce hizmetle Pursaklar'ı Ankara'nın yükselen yıldızı haline getirdik.

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:05
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • SinasiSinasi17 dk önce
    ALLÂH,Reisesabır ve kolaylık versin..Adamın ne kadar da düşmanı var... iç - dışhepiniz ittifak olsanız ,ne yazar.....Adam 16 senedir bu Ülkeye ve Ümmete hizmet etmeye çalışıyor..bunu nasıl göremiyorsun ?? Bunu görmek istemeyen nankördür
  • vagifvagif22 dk önce
    400den cok kilseninrestavrosionuna mlrdlarla paralariTCxarcarsaaynen Rubbanokulu Aktamaritemiredib yeruzuneCHP micikardi,, Ozisinizlemasgulolsanizyaksiolar
  • samisami25 dk önce
    Yapabileceğin bu başka bir şey istesende yapamazsın,anca bağırır hakaret eder kınarsın,o kadar. Onlarında çok umurundaydı senin bağırıp durman kınaman. Hani yap bakalım yaptırım,hani kes bakalım ilişkileri,gönder bakalım elçisini kapat bakalım elçiliği al bakalım tüm anlaşmaları askıya,hadi yap ta görelim reis efendi..sen daha mavi marmara da şehit olan özoğlu öz türk vatandaşlarının hakkını savunmadın benden mi izin alıp gittiler diye birde azarladın insanlarımızı. Onun için senin senin şu siyonist yahudiler hakkında söylediğin hiçbir kelamın geçerliliği yoktur reis bey.
  • İsmetİsmet31 dk önce
    Her seçim öncesi olduğu gibi eyy İsrail.
  • AHmet Remzi TAŞCIAHmet Remzi TAŞCI36 dk önce
    Bana göre günümüzün! EN BÜYÜK SİYONİSTLERİ! TEMEL K.VE FETO ile ilgili yazdıklarım: Dualarınız beklentisiyle..68 yaşındayım.(‘Size’ diyemeyeceğim kadar, sevimsizsiniz benim için) Sen, peşindekiler, yol arka daşlarınız, BU GÜNÜMÜZDE!. Ülkemizde ve dünyada ne kadar İslam düşmanı! Türkiye düşmanı!. Varsa! ONLARLAAYNI GAYEDE YÜRÜYORSANIZ!... Sizlerin! Müslüman olmadığınıza!.. BİRER SİYO NİST OLDUKLARINIZA !NANIYORUM. 1959’Da babam Sivas’da vaaz veriyor… Babamı dinleyen o za manki Sivas müftüsü… Hüngür hüngür ağlıyor. ‘Hocam! Hocam, bu anlattıklarından sonra…. AMA SEN VE YOLDAŞLARIN!. O pişmanlığı duyAmayacak kadar! ...KATILAŞMIŞ!.YEŞİL SİYONİSTLERSİNİZ!ÇOK! ÇOK ACI.ART.F.Güleni, ilk defa, 1967 de görmüş vaazını dinlemiş ...AMA HAYATIMDAHİÇ BİR DEFA!. O CEMAATE DE (ŞUANKİ EN YAKIŞAN İSMİYLE! FETO ÖRGÜTÜNEDE MENSUBOLMAMIŞ BİRİYİM.Hele hele! 15 TEMMUZ OLAYLARI! VE SONRASINDA! AMERİKAN CONİ Sİ BU KİŞİ VE BERABERİNDEKİLER!. TÜRKİYEME İHANET EDEN!HAİNLLERDİR!. İSLAMA! ...İNANILMAZ!. ZARARLAR VEREN!.. SİYONİSTLERDİR. BU, 15 TEMMUZ GECESİ DE BÖYLEYDİ!.BUGÜNDE böyledir. FETO DAHİ!. 15 TEMMUZU BİZZAT GER ÇEK LEŞTİ REN örgütün üst kademesindeki onlarca kişinin!. İ d a m ları!. ŞARTTIR!. KAÇI NILMAZ DIR!. KEŞKE ZEMİN MÜSAİT OLSAYDIDA!... Devam edebilseydik..
  • mustafa kartalmustafa kartal47 dk önce
    hmm..Sırf..muhâlif yorumları yayınlamak ta neyin nesi ki...Bu da Akitimizin yeni mârifeti mi ..O halde bu yazımız da sise muhâliftir..ya yayınlayın ya da Kendinize gelin lütfen
  • Reis ve askerleriReis ve askerleri48 dk önce
    Kısaca içlerindeki dışa vurunca boylarinin ölçüsünü aldılar. Kivirdilar alçaklar. Ezan okununca ağzıma ağzıma okunuyor.imamı oldureyimmi diyen kadigil ve tayfası. Tırsık bunlar anca bira içip , salak showlari ile övünürler.
  • Anti-Fetö-FighterAnti-Fetö-Fighter51 dk önce
    Eminim bu konuda Fettuşiler netanyahuyu tutar.
  • Hızır YILMAZHızır YILMAZ1 sa önce
    EZANLAR siyasetin kendisidir. Kimin En Büyük olduğunun haykırılmasıdır. Ona karşı yapılan her türlü saygısızlığa karşı cevap vermek dik durmak tüm MÜSLÜMANların boynunun borcudur. Terbiyesizlik yapana hak ettiği cevabı vermek ezanı siyaset malzemesi yapmak değildir. Bunu böyle düşünmek ancak iman eksikliği ve akıl tutulması ile anlatılabilir.
  • Eski AkpartiliEski Akpartili1 sa önce
    Reis haberin olsun, şimdiye kadar hep size oy verdim! Bu seçimde oyumu Atatürkçü ve Kemalist Partilere VERMEYECEĞİM!!!
  • Yasin BULUT Yasin BULUT 1 sa önce
    Ezan dusmani kim ??? Allah seni islah etsin ezana saygısızlık edende ezani siyaset malzemesi yapanda ALCAKTIR

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