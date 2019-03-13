Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert sözler! "İsrail'in başındaki soyguncu..."

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Ankara'da halka seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

31 Mart seçimleri çok önemli. Pursaklar'dan bu seçimde de rekor oy bekliyorum Bu seçimlerde Pursaklar'dan özellikle ezan düşmanlarına sandıkta esaslı bir ders vermelerini bekliyorum. Ezanımızı hazmedemeyenler bayrağımızı yakanlar bunlar CHP ile elele... Hepsi beraberler. Bunlara dersinizi orada verin.

Netanyahu'ya sert tepki

Ülkemizde birileri ezanımızı ıslıklar da İsrail durur mu? Onlar da Mescidi Aksa’yı, Kubbetüs Sahra’yı postallarıyla kirletmeye cüret ettiler.

Ey Netanyahu kendine gel kendine. Utanmadan sıkılmadan İsrail'in başındaki soyguncu kendi ülkesinden yargılanıyor. Neyden yargılanıyor. Soygundan, suistimalden... Hey Netanyahu kendine gel kendine sen zalimsin. Sen 7 yaşındaki o Filistin yavruları katleden zalimsin.

Kutsal mabedimizi, postallarıyla senin askerin, polisin buralara giriyor. Tahrik etme. Biz hiçbir Museviye zulmetmedik. Bunların hesabını uluslararası camiada soracağız. Kudüs davasını bizlere kimse unutturamaz. Dışişleri Bakanıma talimatı verdim uluslararası görüşmeleri sürdürüyor. Sosyal medyada şahsımı hedef alıyorlar. Biz bu sosyal medya fedailerin muhatap alacak değiliz.

Filistin halkının mücadelesini son nefemize kadar sürdüreceğiz. Biz bu bayrağın altında doğduk, altında öleceğiz. Varsa rahatsız olan paçavraların altında ölebilir.

"CHP ve HDP emri Kandil'den alıyor"

CHP'den FETÖ'cü belediye başkan adayları var. Biz çukur eylemlerinin ardından belediyelerden PKK'yı temizlemek için uğraşırken şimdi CHP bunları belediyeye taşıyor. Pursaklar'da HDP'nin adayı var mı? Kimi destekliyorlar. CHP'yi destekliyorlar. Saklmaya çalışsalar da ittifakın iç yüzü hergün belli oluyor. Bölücü örgütün emrindeki parti CHP ve İYİ Parti ile ittifakın gizleme gereği duymuyor. Büyük Ankara mitingimizi 23 Mart'ta gerçekleştireceğiz. Biz emirleri milletimizden alırız. CHP ve HDP emri Kandil'den alıyor. Bu ittifak karanlık bir ittifaktır. Önde görünen farklı arkadaki silüet farklı.

Yarın açılıyor

Pursaklar'a yatırımlar arasında belediye hizmet binası var. 29 kalem yatırımın Pursaklar'a hayırlı olmasını diliyorum. Sağlıkta ülkemizin en büyük şehir hastanesini Ankara'ya kazandırdık. Bilkent Şehir Hastanesi'nin açılışını yarın yapacağız.

Bay Kemal '10 yıl önce daha iyiydi' diyor. Bir koyun teslim edin kaybeden gelir ama koltuğunu kaybetmiyor. 31 Mart'ta öyle bir ders verelim ki CHP'ye oy veren kardeşlerimizi de bu adamdan kurtaralım.

Yüzlerce hizmetle Pursaklar'ı Ankara'nın yükselen yıldızı haline getirdik.

Ayrıntılar gelecek...