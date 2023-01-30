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Medya Erdoğan'dan müthiş taktik! Böyle duyurdu
Medya

Erdoğan'dan müthiş taktik! Böyle duyurdu

"Seçim tarihi olarak 14 Mayıs olacağını epey önce yazmıştım. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçilen tarihten ötürü Demokrat Parti'nin 'Yeter söz milletindir' sloganını kullandığında işin buralara varacağını tahmin edememiştim doğrusu. En fazla, oyu bindelerle ifade edilen Demokrat Parti'den bir takım iddialı itirazlar geleceğini falan düşünüyordum" ifadelerini kullanan Melih Altınok, "Ne var ki Erdoğan'ın taktiği beklediğimden daha etkili oldu" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 13:47:00 -
Erdoğan'dan müthiş taktik! Böyle duyurdu

"Seçim tarihi olarak 14 Mayıs olacağını epey önce yazmıştım. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçilen tarihten ötürü Demokrat Parti'nin 'Yeter söz milletindir' sloganını kullandığında işin buralara varacağını tahmin edememiştim doğrusu. En fazla, oyu bindelerle ifade edilen Demokrat Parti'den bir takım iddialı itirazlar geleceğini falan düşünüyordum" ifadelerini kullanan Melih Altınok, "Ne var ki Erdoğan'ın taktiği beklediğimden daha etkili oldu" dedi.

Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Seçim tarihi olarak 14 Mayıs olacağını epey önce yazmıştım. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçilen tarihten ötürü Demokrat Parti'nin "Yeter söz milletindir" sloganını kullandığında işin buralara varacağını tahmin edememiştim doğrusu. En fazla, oyu bindelerle ifade edilen Demokrat Parti'den bir takım iddialı itirazlar geleceğini falan düşünüyordum.

Ne var ki Erdoğan'ın taktiği beklediğimden daha etkili oldu.

Öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu, üzerine "Yeter söz milletindir" yazdırdığı dev bir afişi CHP Genel Merkezi'ne astırdı.

Hatta İstanbul milletvekilleri Mehmet Bekaroğlu daha sonra silse de "73 yıl önce rahmetli Menderes tek parti faşizmine karşı 'Yeter söz milletindir' demişti. Tarih tekerrürdür" diyerek ağır bir özeleştiri verdi.

Evet bizler gülüyoruz... "Yeter söz milletindir" diyerek halkın oylarıyla seçilen ancak CHP'nin yıllarca bayram olarak kutlayacağı 27 Mayıs askeri darbesiyle idam edilen demokrasi şehitlerimiz de mezarlarında rahat uyusunlar."

 

 

 

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