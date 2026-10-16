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Gündem Kamuoyundan yetkililere çağrı! Eli kanlı Herzog’un hava sahamızdan geçişine izin verilmesin
Gündem

Kamuoyundan yetkililere çağrı! Eli kanlı Herzog’un hava sahamızdan geçişine izin verilmesin

Yeniakit Publisher
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Kamuoyundan yetkililere çağrı! Eli kanlı Herzog’un hava sahamızdan geçişine izin verilmesin

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen CICA 7. Zirvesi’ne katılan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, İsrail uçaklarına kapalı olan Türk hava sahasından Azerbaycan Hava Yolları'na ait J222 sefer sayılı “Şuşa” isimli tarifeli uçakla geçtiği, Tel Aviv'den yerel saatle 11.35'te havalanan uçağın, Türk hava sahasını kullanarak saat 15.40'ta Bakü'ye iniş yaptığı ortaya çıkmıştı.

Kamuoyundan, Bakü’deki temaslarının ardından İsrail’e dönecek olan Herzog için yetkililere anlamlı bir çağrı geldi. Azerbaycan’ın, Bakü’ye gidiş sırasında Türk hava sahasını kullanırken Herzog ile ilgili olarak Türkiye’yi bilgilendirmediğine işaret eden duyarlı vatandaşlar, “Her şartta Filistinli mazlumların yanında olan Türkiye, Azerbaycan’dan kalkacak uçaklardaki yolcu isimleri belirtilmeden uçuşa izin verilmemelidir. Terör devletinin en tepesindeki ismin Müslüman topraklarını veya hava sahasını kullanmasını istemiyoruz. Eli kanlı Herzog terör beldesine dönerken ülkemizin hava sahasını kullanmak isteyecektir. Herzog’un geçişi önlenmeli, Azerbaycan’dan uçuşlarla ve yolcularla ilgili bilgi talep edilmelidir” çağrısında bulundular.

NE OLMUŞTU?

Bakü'de düzenlenen CICA 7. Zirvesi'ne katılmak için terör devleti İsrail’in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, İsrail uçaklarına kapalı olan Türk hava sahasından Azerbaycan Hava Yolları'na ait J222 sefer sayılı tarifeli uçakla geçtiği, Tel Aviv'den yerel saatle 11.35'te havalanan uçağın, Türk hava sahasını kullanarak saat 15.40'ta Bakü'ye iniş yaptığı ortaya çıkmıştı. Türkiye haberdar edilmeden gerçekleştirilen uçuşu yapan uçağın adının da “Şuşa” olması da dikkat çekmişti.

Olayın ortaya çıkmasından sonra sosyal medyadan Azerbaycan’ın bu hamlesine sert tepki gösteren vatandaşlar, Azerbaycan’ın “Şuşa” isimli uçağı göndererek İsrail Cumhurbaşkanını Türk hava sahasından geçirmesinin kardeşlik hukukuyla bağdaşmadığını vurgulamışlardı.

Herzog hava sahamızı Azerbaycan uçağı ile aşmıştı! Bakın o uçağın adı ne çıktı?
Herzog hava sahamızı Azerbaycan uçağı ile aşmıştı! Bakın o uçağın adı ne çıktı?

Gündem

Herzog hava sahamızı Azerbaycan uçağı ile aşmıştı! Bakın o uçağın adı ne çıktı?

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Yorumlar

tek

boşversenizye kardeşim gardaş dediğin hain onlara vefa borcum var diyiyor ona engelin varmı onunda müslümana tahammülü yok

asker

reis ezerbeycan ucaklarinin itraile ucuslarina izin vermesin
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