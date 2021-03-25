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Spor Erdoğan'dan Milli Takım'a telefon! 'Burak o ne frikikti ya'
Spor

Erdoğan'dan Milli Takım'a telefon! 'Burak o ne frikikti ya'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Takım'ı arayarak tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 10:12:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maçın ardından soyunma odasında futbolcularla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun telefonundan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyuncularla görüştü.

Kongre çalışmaları nedeniyle maçın son 15 dakikasını izlemeye yetişebildiğini belirten Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın galibiyetinden çok mutlu olduğunu ifade etti. 

"Milletimize ayrı bir gurur verdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle bir dönemde Milli Takımımızın Hollanda gibi bir takımı, 4-2 gibi bir skorla yenmiş olması gerçekten memleketimize, milletimize ayrı bir gurur vermiştir." ifadelerini kullanarak, galibiyetten dolayı başta Teknik Direktör Şenol Güneş olmak üzere takım kaptanı Burak Yılmaz ve futbolcuları kutladı.

 

"Burak'ın yerine koyabilirdik sizi"

Şenol Güneş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Hem 3 puan kazandık hem moral kazandık. Bu Türkiye için de moral oldu." dedi.

Şenol Güneş'in "Ama siz biraz geç kaldınız. 15 dakika önce gelseydiniz, önce sizi oyuna alabilirdik. Bir santrafora ihtiyaç vardı. Burak'ın yerine koyabilirdik sizi." şeklindeki esprisine Cumhurbaşkanı Erdoğan gülerek karşılık verdi.

 

"O ne firikikti maşallah"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz ile görüşmesinde ise kendisinin bu maçta attığı frikik golüne ilişkin "O ne frikikti? Maşallah" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz da "Sizleri de aramızda görmek istiyoruz. Sizin bizimle olmanız bize çok büyük güç olur. Çok mutlu oluruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Bundan sonraki maça nasip olursa gelmeye çalışırız inşallah. Bütün arkadaşlara tebriklerimi iletirsen çok mutlu olurum. Allah yar ve yardımcımız olsun." yanıtını verdi.

Futbolcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alkışlarla teşekkür etti.
Görüşmede, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de yer aldı.

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