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Erdoğan'dan MHP uyarısı: Aman bu hataya düşmeyelim!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl olsa MHP de bizden. MHP’ye de oy verelim havasına girmesin kimse. MHP ile AK Parti arasındaki bu çizgiye de dikkat edelim'' dedi.

20 Nisan 2018 Cuma 10:36
Erdoğan'dan MHP uyarısı: Aman bu hataya düşmeyelim!

AK Partili vekillere 24 Haziran milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı erken seçimini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aman seçmenimizi mühür hatasına düşürmeyelim. 'Nasıl olsa MHP de bizden. MHP’ye de oy verelim' havasına girmesin kimse. MHP ile AK Parti arasındaki bu çizgiye de dikkat edelim. Bu anlamda rehavete kapılmayalım" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, basına kapalı toplantıda, ilk kez Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin birlikte yapılacağını hatırlatarak, iki seçimin bir araya gelmesinin avantajları olduğu kadar dezavantajlarının da bulunduğunu kaydetti.

 "MÜHÜR HATASINA DÜŞMEYELİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, isminin avantaj olarak görünebileceğini ancak bunun dezavantaja da dönüşebileceğini vurguladı.

"Aman, seçmenimizi mühür hatasına düşürmeyelim" uyarısında bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Nasıl olsa MHP de bizden. MHP’ye de oy verelim havasına girmesin kimse. MHP ile AK Parti arasındaki bu çizgiye de dikkat edelim. Bu anlamda rehavete kapılmayalım. Bize milletvekili sayısı lazım. Komisyonların daha rahat çalışabilmesi için yüksek sayıya ihtiyacımız var. Bunun için artık daha çok çalışacaksınız."

SINAVI GEÇEMEYENLER OLDU

Erdoğan ayrıca, "16 yıllık süreçte yollarımızı ayırmak durumunda kaldığımız arkadaşlarımız da oldu. Sınavı geçemeyenler de oldu. Sizler sınavı geçtiniz. Bundan sonra da hep birlikte yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonra sahalarda olacaksınız. Her zamanki gibi daha çok çalışın" dedi.

Kaynak: Habertürk

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 10:36
  1. Erdoğan
  2. mühür
  3. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

  • PoyrazPoyraz48 dk önce
    Yenilen pehlivan güreşe doymuyor.
  • MehmetMehmet54 dk önce
    Böyle yanlış anlayışlara yol verecek ittifaka zarar verecek açıklamaları nasıl yapıyor cumhurbaşkanı. Aynı şekilde Bahcelinin açıklama yaptığını düşün.Sakın Mhp ye oy vermeyin denir mi? Zaten herkes partisine verecek. ittifakta herkespartisinin kutusuna mühür basmalı, milletvekili sayisi ona gore dagitilacak demen yeterli idi.
  • erdoganerdogan3 sa önce
    seni mhp getirdi mhp götürecek haydi hayırlisı güle gülee
  • AbdullahAbdullah4 sa önce
    Merak etme reis, bizden Bahçeliye oy çıkmaz. Onlar bize atsın yeter.
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