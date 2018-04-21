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Erdoğan'dan 'MHP' açıklaması: Olumsuz değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekili aday adaylarıyla ilgili olarak temayül yoklaması yapılacağını açıkladı. Erdoğan ayrıca, MHP ile ortak miting fikrine olumsuz bakmadıklarını söyledi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 21:22
Erdoğan'dan 'MHP' açıklaması: Olumsuz değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"MHP İLE ORTAK MİTİNG KONUSUNDA GÖRÜŞÜMÜZ OLUMSUZ DEĞİL"

Böyle bir talebin olması, ya da ikili görüşmelerimiz neticesinde bunun gündeme gelmesi noktasında, olumsuz görüşümüz söz konusu değil.

Hatta dünyaya da önemli bir mesaj olur.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 21:22
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