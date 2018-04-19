Erdoğan'dan ilk talimat! 3 bölgeye dikkat

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Partili milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

"KİMSE KÜÇÜK HESAPLAR PEŞİNDE OLMASIN"

Erdoğan kahvaltıda sadakat vurgusu yaparak "Listelere girecek ya da çıkacaklar olabilir. Kimse ben yoksam kimse AK Parti yok demesin herkes çalışmaya başlasın" uyarısında bulundu.

Neden seçime gidildiği konusunda milletvekillerine değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'ın, Bahçeli'nin erken seçim çağrısına atıfta bulunarak "Tevafuk, biz de il ve ilçe kongrelerimizi yapmıştık. 79 ilimizin kongresine Başbakan ve ben gittik. En son İstanbul olacaktı" dediği öğrenildi.

CHP DAHA DA KÖTÜYE GİDECEK

CHP ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan'ın seçimlerden sonra CHP'nin durumunun daha da kötüye gideceğini, daha da marjinalleşeceğini söylediği öğrenildi. Erdoğan'ın HDP ile ilgili olarak da "Bölgede o partiye karşı büyük başarı elde etmek gerekiyor" dediği öğrenildi.

Milletvekilleri ve teşkilatların çok iyi çalışması gerektiğini kaydeden Erdoğan'ın "Bugünlere beraber geldiğimiz arkadaşların doğru insanlar olduğunu tarih birçok kez teyit etti" ifadelerini kullandığı belirtildi.

Erdoğan'ın "Bugüne kadar yanlış yolda olan arkadaşlar ilk durakta indiler. İnmeyenleri biz indirdik" dediği öğrenildi.

TRAKYA UYARISI

Erdoğan'ın bir başka uyarısının da Trakya'ya dönük olduğu belirtildi. Erdoğan vekillere, Doğu, Güneydoğu ve Trakya'da performansın artırılması gerektiğini söyledi.

Habertürk