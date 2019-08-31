Erdoğan'dan 'F-35' resti: Parasını ödediğimiz uçakları vermiyorlarsa biz de...

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Türkiye gündemde F-35 projesi var. Parasını ödediğimiz uçaklar bize teslim edilmiyor. 1 milyar 350 milyon dolar ödeme yaptık. Pilotlarımızın eğitimi sona erdiriliyor. Biz ne yapacağız? Biz aziz Türk milletinin birer evladıyız. Gereği neyse onu yapacağız.

Geçenlerde bir fuara katıldık Rusya’da. Rahatsız oldular. Gideceğiz tabi. Nerede ne var, arayacağız, bakacağız. Bu uçak da olur helikopter de olur. Arayarak görüşmelerimizi yaparak inşallah yarınların Türkiye'sini çok daha güçlü kılacağız.

Hiç kimsenin Türkiye'yi köşeye sıkıştırma hakkına sahip olmadığını ifade etmek istiyorum. Türkiye'yi 3. Dünyanın şamar oğlanı ülkeleriyle karıştıranlar yanıldıklarını anlamadılarsa onlara bunu göstermek boynumuzun borcudur.